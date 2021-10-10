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“Masa tenisi minikler” maçında GAÜ’lü minikler büyük başarı gösterdi

Önceki günlerde Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gecce Restoran Minikler Ligi federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla sona ermişti. Karşılaşmanın ardından Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gecce Restorant Ferdi Minikler Turnuvası’da gerçekleşti.

10 Ekim 2021 Pazar 15:34
“Masa tenisi minikler” maçında GAÜ’lü minikler büyük başarı gösterdi

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Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmalarda minikler raketleriyle oldukça çekişmeli bir oyun sergilediler. Ortaya konulan karşılaşmaların ardından 10 yaş altı Girne Amerikan erkek sporculardan 1. Kuzey Alev, 2. İvan Blahotin, 3. Sonay Hayatseven, 4. ise Adem Mertgöz, kızlardan ise Özüm Özel 2. oldu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Aydın ise konu ile ilgili açıklamasında, “Gerçekleşen masa tenisi minikler maçı sona ermiştir. Sporcularımız ve emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

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Son Güncelleme: 10.10.2021 15:41
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