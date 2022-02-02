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Manchester Metropolitan Üniversitesi (MMU), ARUCAD öğrencileri ile buluştu

02 Şubat 2022 Çarşamba 15:28
Manchester Metropolitan Üniversitesi (MMU), ARUCAD öğrencileri ile buluştu

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne (MMU) bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmasına dayanarak çift diploma imkânı sunuyor. İşbirliği kapsamında, MMU’dan Sanat lisans programı öğretim üyesi Dr. Brigitte Jurack ile ARUCAD öğrencileri çevrimiçi sunumda bir araya geldi.        

 

Çevrimiçi sunuma, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci beraberinde Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri ve diğer fakültelerden de ilgili öğrenciler katıldı.

Dr. Jurack, MMU ve ARUCAD arasında var olan akademik işbirliği çerçevesinde lisans eğitimlerinin son yıllarını MMU’nun İngiltere Kampüsünde geçirmek isteyen öğrenci adaylarına tanıtım yaparak, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Son yılını MSoA’da geçirmek isteyen ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri, başarılı olmaları halinde hem ARUCAD hem de Manchester Metropolitan Üniversitesi diplomasına sahip oluyorlar.

Manchester School of Art Güzel Sanatlar Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi Bölümü hakkında detaylı bilgi veren Dr. Jurack, sanat stüdyolarını ve akademisyenlerini öğrencilere anlattı. Manchester’da yaşamdan, öğrenciler için sanatsal ve sosyal aktivitelerden ve şehrin öğrenciye sunduğu imkânlardan da detaylı olarak bahseden Dr. Jurack, mezuniyet sonrası muhtemel iş fırsatlarını ve MMU mezunlarının başarı hikâyelerini ARUCAD öğrencileri ile paylaştı. Yaklaşık 1,5 saat süren sunum ve soru cevap bölümü sonrasında ARUCAD Uluslararası ve Sosyal İlişkiler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç söz alarak MMU yetkililerine teşekkür etti.

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