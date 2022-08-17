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LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti

17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:22
LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti

Kuzey Kıbrıs yükseköğretiminde değişime ve gelişime liderlik eden Lefke Avrupa Üniversitesi, güçlendirilen akademik kadrosu, uluslararası akreditasyon almış programları, artan öğrenci sayısı ile yeni açılan bölümleriyle 2022 yılında da yükselişine devam ediyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre yine büyük bir başarıya imza attı.  2021 öğrencinin yerleştiği LAÜ’ye geçtiğimiz yıl 1512 öğrenci yerleşmişti.  İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden LAÜ, geçen yıla oranla yerleşen öğrenci sayısında %34’lük büyük bir artış gerçekleştirdi.

LAÜ’ye bu yıl yerleşen öğrenci sayısı son 5 yıl içerisinde üniversiteye yerleşen en yüksek öğrenci sayısı olurken, toplam 2021 öğrencinin 1171’i lisans programlarına, 850’si ise önlisans programlarına yerleşti. 2022 yılı kontenjan doluluk oranları lisans programları için %76.9, önlisans programları için %83.3 olurken, toplamda ise %79.5 olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla göre %21.9 bir artışa denk gelmektedir.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada K.K.T.C. üniversiteleri arasında en fazla tercih edilen 3. Üniversite olma başarısına ulaşan LAÜ’nün, son yıllarda gelişen altyapısı, güçlendirilen akademik kadrosu, doğru tanıtım stratejileri, öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmaları, hayata geçirdiği fiyat politikası ve eğitim kalitesinin tescili olan uluslararası akreditasyonlar noktasında elde edilen başarıların bu sonucu doğurduğu belirtildi.  LAÜ’deki gelişimin ve öğrenci sayısındaki artışın Lefke bölgesi için çok önemli olduğu ifade edilen açıklamada, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlara teşekkür edildi.

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