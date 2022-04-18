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LAÜ’de Tiyatro Sanatcısı Hatice Tezcan öğrencilerle biraraya gelecek

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:40
LAÜ’de Tiyatro Sanatcısı Hatice Tezcan öğrencilerle biraraya gelecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)  Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından , 18 Nisan 2022 tarihinde Saat:12:00-13:00 saatlerinde LAÜ TV Sinema Salonunda düzenlenecek olan  “Çocuk ve Tiyatro” konulu söyleşi programı çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Sanatcısı Hatice Tezcan LAÜ’nün konuğu olacak.

  Tezcan, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılından beri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve çocuk oyunları yönetmeni olarak görev yapıyor.

Rol aldığı oyunlardan bazıları;

Joko’nun Doğum Günü, Memurin Faslı, Lysistrata, Oyun Nasıl Oynanmalı?, Truva Savaşı Olmayacak,
Barışın Engellenemez Komedyası, Kadın Kabare Kıbrıs.

Yönettiğioyunlar:
Küçük Karabalık
Canını En Çok Ne Yakar?
Alice HarikalarD iyarında

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İki Bavul Dolusu
Soytarılar Okulu

Yazdığı ve yönettiği oyunlar:
Tilki ile Kirpi

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