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LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ konulu panel düzenlendi

20 Kasım 2021 Cumartesi 16:30
LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ konulu panel düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘Mobbing Gerçekleri’ konulu panel Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

   Panelde, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray açılış konuşmasını yaparak psikolojik yıldırmanın bir parçası olan mobbing’i anlamanın ve önlemenin önemini açıkladı. Ardıdan, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, ‘Evden Şirkete Taşınan Mobbing’, Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu, ‘Mobbing Yapmanın Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleriyle İlişkisi’, Yrd. Doç. Dr. Umut Şah, ‘Gruplararası Eşitsizlik Bağlamında Kadına Yönelik Mobbing’, Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu Şah, ‘LGBTİ+’lere Yönelik Mobbing’ ile Öğretim Görevlileri Beliz Köroğlu, ‘İşyerinde Psikolojik Şiddetin Aleksitimi ile İlişkisi’, ve Dilem Öke ‘Siber-Mobbing’ konularını ‘Mobbing’in Ardındaki Gerçekler’ üzerinden açıkladılar.

  Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, “Mobbing kavramı, davranış bilimlerinde güncel ve önemli bir konudur. Mobbing, örgütlerde ortaya çıktığı zaman örgütün etik iklimine zarar verebilmektedir. Psikolojik bir yıldırma davranışı olarak mobbing, işyerinde bireylerin birbirlerine rahatsız edici davranışlarda bulunarak huzursuz çalışma ortamı oluşturmaktadır. Mobbing, kurum ikliminin etik ilkelerine zarar verirken çalışanların zihinsel ve fiziksel tükenmişlik yaşamalarına sebep olabilmektedir” diyerek, panelde Mobbing’in ardındaki gerçeklerin tartışıldığını ve etkinliğe çok sayıda öğrenci katılımının olduğunu ifade etti. “Online panelde öğrencilerden alınan geribildirimler ve konu ile ilgili aktarımlarda bulunmaları bakımından, öğrencilerimiz için de verimli ve faydalı bir etkinlik geçirdiğimizi söyleyebiliriz” diyen Okray, bölüm olarak farklı etkinlikleri dönem içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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