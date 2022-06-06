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LAÜ’de “En İyi Proje” sunumları yapıldı

06 Haziran 2022 Pazartesi 08:53
LAÜ’de “En İyi Proje” sunumları yapıldı

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2018 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından başlatılan “En İyi Projeler” etkinliği bu dönem de başarı ile tamamlandı.

   Mimarlık ve İç Mimarlık tasarım atölyelerinde üretilen en iyi projelerin sunum hakkı kazandığı organizasyonda bu dönem 8 öğrenci projelerini LAÜ Sinema Salonu’nda sundu.

Etkinlik, Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasındaki paylaşımı güçlendiriyor

   Tüm üniversiteye ve halka açık olarak 7. kez gerçekleşen etkinlik Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasındaki paylaşımı güçlendirirken ayni zamanda nitelikli mimari tasarım bakış açısını topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

  Organizasyon komitesinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ etkinlik ile şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönem yedincisini gerçekleştirdiğimiz “En İyi Proje Sunumları”, her dönem LAÜ Mimarlık Fakültesi olarak heyecan ile beklediğimiz gelenekselleşen bir etkinliğimizdir. 14 hafta boyunca yaratıcı düşünce ve mimari emek ile üretilen projeler, dijital sunum formatına getirilerek tüm üniversiteye ve topluma açık olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmaktadır. Büyük topluluklar ve resmi ortamda sunumlarını gerçekleştiren öğrencilerimiz sunum yetilerini geliştirirken profesyonel ortama hazırlanmaktadır.  Yapılan proje sunumlarının ardından soru cevap platformu ile oluşan mimari tartışma ortamları tasarım ve eleştiri kültürünün oluşmasını sağlamak adına önemlidir.”

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