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LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi

17 Mayıs 2022 Salı 20:28
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu” LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz’ün açılış konuşması ile başlayan sempozyumda Türkiye’den gelen konukların sunumları yer aldı. 1995-2007 Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet Domaç’ın “İlaç, Eczacılık ve Gelecek” konusunu, Farmagen Klinik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu “Klinik Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım”, Novagenix Bioanalitik İlaç Arge A.Ş. Genel Müdürü Onursal Sağlam ise, “Klinik Araştırmalarda Özel Bir Bakış ve Biyoeşdeğerlik İstatistiksel Yöntemler” konuları ile ilgili ayrıntılı sunum yaptılar.

Sempozyumda genç araştırmacıların gerçekleştirecekleri çalışmalarında nasıl iyi bir proje hazırlayacakları, doğru planlamaları nasıl yapacakları ve çalışmaları boyunca nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili etkili bir eğitimin verilmesi amaçlandı.

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