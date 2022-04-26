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LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi

26 Nisan 2022 Salı 22:03
LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı Psikoloji Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’a destek vermek amacıyla kermes düzenlendi.

  Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği kermes hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Beliz Köroğlu, LAÜ Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen kermesin “Savaşa Hayır Barışa Evet” teması ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

   Kermes için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve Psikoloji Öğrencisi Tarık Özkızılbulut olmak üzere tüm psikoloji kulübü üyelerinin günler öncesinden emek vererek çabaladıklarını ve aktivitenin  gün boyu süren bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini dile getiren Köroğlu, Psikoloji Kulübü’ne üye öğrencilerin kermes için özveri ile hazırladıkları yiyecek vb. ikramlıkları standa satışa sunduklarını belirtti.

   Köseoğlu farkındalık yaratmanın da amaçlanmış olduğu kermesin sonunda elde edilen gelirin Kızılay’a bağışlandığını dile getirerek, kermese katkı koyan herkese Psikoloji Kulübü adına teşekkürlerini iletti.

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