banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Acentelere 600 bin TL!
Meclis yine toplanamadı…
Yine nisap sorunu!
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
banner376

LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Alas, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 17:20
LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Alas, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu

“Dünya Gıda Günü”nün her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de kutlanmakta olduğunu belirten Alas, bu bağlamda FAO’nun her yıl gıdanın önemine vurgu yapmak için farklı temada etkinlikler gerçekleştirdiğini ifade etti. FAO’nun dünya gıda günü ile ilgili bu yılki temasının "Attığımız adımlar geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam"  olarak belirlendiğini belirten Alas, bu tema çerçevesinde kimseyi geride bırakmadan, daha iyi üretim, beslenme, çevre ve yaşam için sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Alas: Gıda güvenliğini sağlamak için yapılan tüm uygulamaların bilimsel gerçekler çerçevesinde planlı ve kontrollü yapılması önemli

    Bu bağlamda, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz ve üretimi kolay, ekolojik dengeyi bozmayan, besleyiciliği yüksek gıdaları tercih etmemiz gerektiğini söyleyen Alas, “sürdürülebilir tarım ve gıda” kavramının önemine vurgu yaptı.

   Gıda güvencesizliğinin başlıca sebeplerini açlık, obezite, çevresel bozulma, tarımsal biyolojik çeşitlilik kaybı, verimde azalma, gıda israfı ve gıda zinciri çalışanları için güvenlik eksikliği olarak ifade eden Alas, ülkelerin COVID-19 kurtarma planlarını geliştirmeye ve uygulamaya başladıkları bu dönemin, bilimsel kanıtlara dayalı, yenilikçi çözümler benimseyerek gıda sistemlerini iyileştirecek yeni planlar geliştirmek için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

   Gıda güvenliği ve tarımsal faaliyetlerde yüksek teknoloji (otomatik sulama ve gübreleme, yüksek verimli çeşitler, dayanıklı çeşitler, modifiye muhafaza teknolojileri v.s.) ve kontrollü girdi (pestisit ve gübre) olmazsa olmaz durumda olduğunu belirten Alas, verimde artışı sağlarken, aynı zamanda da gıda güvenliğini sağlamak için yapılan tüm uygulamaların bilimsel gerçekler çerçevesinde planlı ve kontrollü yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

    “COVID-19 ile birlikte, dijitalleşme ve e-ticaret yoluyla sunulan yeni fırsatların yanı sıra doğal kaynakları, sağlığımızı ve iklimi koruyan daha sürdürülebilir tarım uygulamalarının gerekliliği hepimiz tarafından daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanmıştır” diyen Alas, son olarak, özellikle pandemi ile birlikte insanların tüketim alışkanlıklarında değişikliklerin olduğunu, ülkelerin gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda yeni politikalar geliştirmiye başladığını ve yerel üretime öncelik vermenin büyük önem kazandığını belirterek, “Covid-19 bize sağlık altyapısının ve sağlık hizmetlerinin yanında doğayı korumanın, yerel üretimin, güvenli gıda temininin ve kendine yeter gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu da göstermiştir” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Koleji CEO’su Cambazoğlu “uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz”
Girne Koleji CEO’su Cambazoğlu “uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz”
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen, el yıkama alışkanlığının önemine vurgu yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen, el yıkama alışkanlığının önemine vurgu yaptı
GAÜ Akademisyeni Altan “aileler birey olan çocuklarına karşı kullandıkları dile dikkat etmeli”
GAÜ Akademisyeni Altan “aileler birey olan çocuklarına karşı kullandıkları dile dikkat etmeli”
“Masa tenisi minikler” maçında GAÜ’lü minikler büyük başarı gösterdi
“Masa tenisi minikler” maçında GAÜ’lü minikler büyük başarı gösterdi
ARUCAD’da son mülakat için tarih 7 Ekim
ARUCAD’da son mülakat için tarih 7 Ekim
“Toplumların ileri gidebilmesi yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabilir”
“Toplumların ileri gidebilmesi yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabilir”
GAÜ Akademisyeni Cenkler “Covid-19 kalp hastalıklarını artırdı”
GAÜ Akademisyeni Cenkler “Covid-19 kalp hastalıklarını artırdı”
LAÜ tarım fakültesi akademisyenlerinin yeni makalesi Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayınlandı
LAÜ tarım fakültesi akademisyenlerinin yeni makalesi Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayınlandı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “kaygı ve endişelerden kurtulmak mümkün”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “kaygı ve endişelerden kurtulmak mümkün”
LAÜ Akademisyeni Tamirci, “Soğuk Algınlığı ve Grip (İnfluenza) Gibi Rahatsızlıklarda Farmakolojik Tedavi Yöntemleri” hakkında açıklamalarda bulundu
LAÜ Akademisyeni Tamirci, “Soğuk Algınlığı ve Grip (İnfluenza) Gibi Rahatsızlıklarda Farmakolojik Tedavi Yöntemleri” hakkında açıklamalarda bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim