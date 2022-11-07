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LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’dan oryantasyon günü

07 Kasım 2022 Pazartesi 09:46
LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’dan oryantasyon günü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin bölümlerini, danışman hocalarını tanımaları ve kaynaşmaları amacı ile “oryantasyon günü” düzenlendi.

  Öğrencilere, eğitim hayatlarında karşılaşacakları durumları, uygulama derslerin işleyiş şekillerini, genel kuralları, akademik personel ile iletişim kurabilme yollarını, danışman hocalar tarafından aktarıldı.

   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel ise yaptığı konuşmasında, öğrencileri sadece eğitim alan bir birey olarak değil, kampüsün sosyal imkanlarından faydalanmayı bilen, kendi öz disiplinini geliştirebilen ve öğretim üyeleri ile birebir iletişim kurmaktan çekinmemesi gerektiğinin bilincinde olan takım arkadaşları olarak gördüklerini belirtti. 

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