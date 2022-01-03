LAÜ öğrencilerinden “İyiliksever” projesi

projesi kapsamında LAÜ öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler tarafından yapılan el emeği oyuncakları satışa çıkararak bağış topladılar. Proje kapsamında çeşitli boyutlarda sepetler, çerçeveler, peçetelikler, süs bisikletler, tabaklar, kilden evler gibi bir çok oyuncaklar bağış toplamak için satışa sunuldu. Toplanan bağış ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler için yeni malzeme geliri elde edildi. 6 haftalık bu anlamlı proje ile Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin hayatlarına bir iyilik yaparak dokunabildikleri için ayrı bir sevinç yaşadılar.
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:38