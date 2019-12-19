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LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

Batı bölgesi üniversitelerinden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri anlamlı bir proje'ye daha imza attılar.

LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

Batı bölgesi üniversitelerinden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri anlamlı bir proje'ye daha imza attılar.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:44
LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

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Ergün YAHAT

Lefke avrupa üniversitesi, eğitim fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencileri geçtiğimiz günlerde Kalkanlı Yaşam Evinde anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler Kalkanlı Yaşam Evinde kalan bireylerle bir araya gelerek onlarla keyifli saatler geçirdi. Öğr.Gör. Naziyet Mercan KARADAYI liderliğinde Topluma Hizmet dersi kapsamında kurumda kalan bireylerle birlikte keyifli ve eğlenceli saatler geçirmek,onlarla bir arada olup, kendilerini mutlu ve değerli hissetmeleri için müzik dinletisi ve çeşitli ikramlar sunarak birlikte hoş saatler geçirdiler. Bireylerle sohbet ederek onların kederlerini,sevinçlerini paylaştılar. Böylelikle toplumda yanlış algılanan gençlerle yaşlı bireylerin birlikte güzel vakit geçiremeyeceği,gençlerin yaşlı bireyleri unuttuğu algısını yıktılar. Gençlerden tekrar gelmelerini,onları unutmamalarını dile getiren yaşlı bireylerin sevinci ve heyecanı gözlerindeki ışıltıdan anlaşılıyordu. Bu anlamlı proje için Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
LAÜ Kalkanlı Yaşam Evi Proje
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