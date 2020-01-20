LAÜ öğrencileri Yeşilırmak ve Bademliköy’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı

Öğrencilere, bölgenin güzelliklerini tanıtmayı, düzenli spor yapabilme olanağı yaratmayı ve ayrıca öğrencilerin doğa sevgisini arttırmayı amaçlayan doğa yürüyüşü yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Doğa yürüyüşünde öğrenciler rehber eşliğinde Bademliköy Bölgesi’nden Yeşilırmak’a kadar yürüyüş yaparak, doğal güzellikleri görme imkanı buldular. 8 km boyunca yürüyen öğrenciler Yeşilırmak’ta portakal, mandalina ve çiçek bahçelerini gezdiler. Ayrıca öğrenciler, Vuni Sarayı’nı ziyaret ederek, tarihi hakkında bilgiler aldılar.

Öğrenciler doğal güzellikleri doğrudan keşfedebilme imkanı buldukları yürüyüş sayesinde çok güzel bir gün geçirmenin yanında program kapsamında ziyaret edilen yerlerin hem tarihi hem de doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.