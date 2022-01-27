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LAÜ öğrencileri Mavi Kapak projesi ile ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi hedeflediler

27 Ocak 2022 Perşembe 00:26
LAÜ öğrencileri Mavi Kapak projesi ile ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi hedeflediler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından “Mavi Kapaklarla Masmavi Umutlara” adlı proje gerçekleştirildi.

  LAÜ öğrencilerinden Nezihe Petek, Merve Oruç, Neval Demirbilek, Nazlı Üçkaç tarafından gerçekleştirilen projenin danışmanlığını Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem yürüttü.

   Projenin amacı ile ilgili bilgi veren öğrenciler, projenin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği için hazırlanmış bir mavi kapak toplama projesi olduğunu belirttiler ve bu proje ile tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi hedeflediklerini dile getirdiler.

   Öncelikle mavi kapak kutuları için Lefke Belediyesi ile görüştüklerini ifade eden öğrenciler, ayrıca bunun yanında kendilerinin de benzer kutular yaptıklarını ve daha sonra yapılan kutuları işlek yerlere, okul kampüsüne, yurt girişlerine vb. yerleştirdiklerini belirttiler.

  Bir iyilik yaparak yürüme engeli bulunan bireylerin yaşamına az da olsa katkıda bulunmak istediklerini ifade eden duyarlı öğrenciler, birileri için önemsiz olan bir atığın, bir başka insanın ihtayacını karşılamak amacıyla kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çektiler.

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