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LAÜ öğrencileri Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı çevre krokisi yaptılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler ve velilerine okul çevresi ve Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı Çevre Krokisi yaptılar.

LAÜ öğrencileri Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı çevre krokisi yaptılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler ve velilerine okul çevresi ve Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı Çevre Krokisi yaptılar.

28 Ocak 2020 Salı 17:14
LAÜ öğrencileri Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı çevre krokisi yaptılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler ve velilerine okul çevresi ve Gemikonağı’nı tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında Gemikonağı Çevre Krokisi yaptılar.

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Gemikonağı’nı ilk kez ziyaret eden kişilere daha kolay ve tanıtıcı olması amacıyla tasarlanan Gemikonağı çevre krokisi ile öğrencilerin üniversiteye ve bölgeye kolay uyum sağlayabilmesi amaçlandı.

LAÜ öğrencileri beş haftalık süreçte planladıkları çalışmaları gerçekleştirdiler. Proje kapsamında Lefke Belediyesi ile görüşülerek, bölgenin kabataslak krokisine ulaşıldı. Daha sonra kroki üzerinden gidilecek yerler tespit edildi. Gidilecek yerlerle ilgili görseller bulundu ve kroki tamamlanıp farklı merkezlere asıldı.

Öğrencilerin bölgeyi daha iyi tanımalarına olanak sağlayan proje, bölge halkının ilgi ve takdirini kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Gemikonağı çevre Krokisi
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