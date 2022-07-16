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LAÜ mezuniyet töreni çoşkuyla gerçekleştirildi

LAÜ’nün 29’uncu dönem mezunları diplomalarını aldı

16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:57
LAÜ mezuniyet töreni çoşkuyla gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı mezunları 14 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ mezuniyet gecesi yoğun protokol katılımı ile gerçekleşti

   Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan 1605 mezun verdi. Büyük Önder Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

Tatar: LAÜ, bir dünya üniversitesi olmak için başarıyla yoluna devam etmektedir

  Törendeki konuşmasında, 12 yıl önce maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde LAÜ’nün geleceği için önemli kararlar ürettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde de eğitim bakanı olan Nazım Çavuşoğlu ile bu kararlara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen yoluna devam ettiğini belirterek bu başarılara imza atan rektör ve ekibini tebrik etti. Öğrencilerin LAÜ’de aldığı eğitimin yanı sıra 40’dan fazla ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kültürel zenginlikleri de paylaşma şansı bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bir dünya üniversitesi olmak için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti. Tatar, kendilerini geliştirip ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için öğrencilerin çok çalışması gerektiğini söyleyerek, mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Töre: LAÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de  ‘LAÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır’ diye başladığı konuşmasında  öğrencilerin gittikleri her yerde KKTC’nin birer elçisi olmasını diledi. Töre, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığa hizmet edeceğini ifade ederek, ‘KKTC ambargolar altında olabilir ama sizlerin sayesinde KKTC vardır, var olacaktır, ilerlemeye yükselmeye devam edecektir’ dedi.

Çavuşoğlu: Üniversite eğitimi KKTC için çok önemli

   Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da üniversite eğitiminin KKTC için çok önemli bir alan olduğunun altını çizerek, öğrenci dostu ve öğrenci adası bir coğrafya yaratma adına çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, 100 bin civarı ve 100 farklı ülkeden öğrenciler ve akademisyenlerle oluşturulan kültür buluşmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin gittikleri her yere bu kültürü taşıyacaklarını ve eğitim alanındaki ambargoları delip dünya insanına hizmet edeceklerini belirtti.

Öztürk: LAÜ Lefke bölgesi için büyük önem taşıyor

  LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de Lefke bölgesinin böylesi güzel bir üniversiteye sahip olmasının ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu kaydederek, bu gururu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

 Yükselen:  LAÜ son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite

   LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında,  20 binin üzerindeki nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydederek, 2021-2022 akademik yılında 40 farklı ülkeden 1605 mezun verdiklerini söyledi.

  Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkat çekti.

 Mezunlar LAÜ ailesine teşekkürlerini ilettiler

   Mezunlar adına konuşan Ümran Ersoy ve yabancı uyruklu mezunlar adına konuşan Bai Ebrima Jallow da LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan öğretmenlerine, ailelerine ve LAÜ ailesine teşekkür ettiler.

  Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteylle son buldu.

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