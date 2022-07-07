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LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

07 Temmuz 2022 Perşembe 16:45
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Hemşirelik Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine Sağlık Yüksekokulu Bölüm başkanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dr. Öğretim Görevlisi Zeynep Oğul ve Özlem Pınar’ın konuşmalarıyla başladı. Program, Sağlık Yüksekokulu Müdür vekili Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci’nin  Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’in  mesajını iletmesi ile devam etti.

LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Bahçeci iletiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mezuniyete sayılı günlerin kaldığı bugünlerde, Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak, Yemin Törenimizde, sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hemşirelik Yemini, ilk olarak 1893 yılında Lystra Gretter tarafından oluşturulan, o tarihten bu yana hemşirelerin mezuniyet törenlerinde okudukları yemindir. Bu yeminle, hemşireler mesleklerini etik kurallar çerçevesinde onurla uygulayacaklarına dair söz verirler. 2020 yılının başlarında hayatımıza giren Covid-19 Pandemi’si ve küresel olarak deneyimlediğimiz yaşlanan nüfus, artan hemşire ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Amerika Birleşik Devleti Çalışma İstatistikleri Bürosu, sadece Amerika’da hemşire açığını önlemek için, önümüzdeki birkaç yıl içinde, 11 milyon ek hemşireye ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Bu açıklama, hemşirelik mesleğinin önümüzdeki bir kaç yıl içinde, diğer mesleklere göre, daha hızlı bir büyüme göstereceğine işaret etmektedir. Mesleğimizin profesyonel rol ve sorumluluklarını, etik davranmanın önemini, bugün edeceğiniz yeminle, bir kez daha derinden hissedeceksiniz. Üniversitemizin donanımlı mezunları olarak, bilimin ve etiğin ışığında, humanist yaklaşım göstererek, hastalarınıza en iyi bakımı sağlayacağınıza ve önemli başarılara imza atacağınıza inancım tamdır.”

  Bahçeci konuşmasında  son olarak “Üniversitemizin tüm olanaklarını sağlayarak, desteklerini ve yardımlarını bizden hiç esirgemeyen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e şükranlarımı sunar, kendilerinin şahsında tüm akademik ve idari personele teşekkür ederim”dedi.

   Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, LAÜ Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanları, Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci ve Doç. Dr. Kerziban Yenal eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

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