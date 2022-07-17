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LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2021-2022 Akademik Yılı mezunları “Mezuniyet Kutlaması” düzenledi.

17 Temmuz 2022 Pazar 20:22
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2021-2022 Akademik Yılı mezunları “Mezuniyet Kutlaması” düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü Prof. Dr Hüseyin Oğuz öğrencileri tebrik ederek, gelecekteki hayatlarında başarılar diledi. Ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri konuşmasında öğrencilerine mesleki hayatlarında başarılar dileyerek, her zaman öğrencileriyle iletişimde kalacağını ve yanlarında olduğunu belirtti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı’nda düzenlenen etkinliğe tüm Yüksekokul öğretim elemanları ile bölüm mezun öğrencileri katılım gösterdi. Konuşmaların ardından Gastronomi öğrencilerin hazırladıkları mezuniyet pastası ve birbirinden lezzetli ikramlar tadılarak mezuniyetlerini kutlama sevincini yaşadılar.

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