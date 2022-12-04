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LAÜ Akademisyeni Güler’in poster bildirisi ödüle layık görüldü

04 Aralık 2022 Pazar 23:46
LAÜ Akademisyeni Güler’in poster bildirisi ödüle layık görüldü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Antalya, Belek’te düzenlenen ‘XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’’nde temsil edildi.

  Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim görevlisi Dr. Emrah Güler, ‘XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’’nde 1’i sözlü ve 1’i ise poster bildirisi olmak üzere toplam 2 bildiri ile katılarak LAÜ’yü temsil etti.

   Kongrede, poster bildirisi olarak sunulan ‘Ascaris lumbricoides Tanısında Yapay Zeka Kullanımı’ başlıklı çalışmanın En İyi Poster Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldüğünü belirten Güler, yoğun bir katılımcı profili ile gerçekleştirilen kongrede çalışmanın ödüle layık görülmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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