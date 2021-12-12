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LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı

12 Aralık 2021 Pazar 15:45
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Chenguang Wang, Cuixia Qiao, ve Rahil Irfan Ahmed ile birlikte hazırladıkları Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının  Teknolojik İnovasyon Üzerindeki Etkisi başlıklı çalışmaları alanın en prestijli dergilerinden olan Elsevier yayın evinin Technological Forecasting & Social Change dergisinde yayınlandı. Bu çalışmada, banka finansmanı ve kurumsal kalitenin teknolojik inovasyon üzerindeki etkileri BRICS ülkeleri yani Brazilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, için araştırıldı. Bu ülkeler 2050'ye kadar dünyada üretilen toplam malların, hizmetlerin ve hammaddelerin gelecekteki en güçlü tedarikçileri olcakları beklenen ülkeleridir.

   Kırıkkaleli çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi; Teknolojik inovasyonun verimlilik ve kaynak geliri artışındaki kritik rolü, dördüncü sanayi devrimi devralana kadar nispeten pasif kalmıştır. Yapay zeka ve internetteki olağanüstü ilerlemeler, bankacılık ve iş dünyası olmak üzere toplumu ve ekonominin her sektörünü önemli ölçüde değiştirmektedir. Dördüncü sanayi devriminde yeni teknolojilerin piyasaya sürülmesi dünya gelirini büyük bir şekilde artırmaktadır. Ekonomini tüm alanlarında olduğu gibi sanayi devrimi 4.0’ın bankacılık sektörü için benzeri görülmemiş etkileri vardır. Dijital teknolojilerin devreye girmesi nedeniyle, maliyelerde belirgin bir şekilde düşüş olmuştur ve bu da bankaların performansını değiştirmektedir. Dijital teknolojiler işletmeler arasında rekabet ortamını teşvik etmesiyle birlikte bankaların performansını artırdığını son yıllarda gözlenmektedir. Bunun yanında, teknolojik yenilik, üstün verimlilik seviyelerine ulaşmada başlıca faktör olarak kabul edilmektedir. Banka finansmanı, teknolojik yeniliğin belirlenmesinde önemli faktörlerden biri olarak kabul edilimektedir.

   LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli yapılan çalışmada birçok yeni geliştirilen ekonometrik modellemer kullanılmıştır” diyerek açıklamalarını şöyle sonlandırdı; Bu çalışma göstermiştir ki, banka finansmanı, kurumsal kalite, yüksek teknoloji ihracatı ve GSYİH teknolojik yenilikleri olumlu şeklide etkilemektedir. Endüstrilerin teknolojileri benimsemesi için, büyük ölçekli sermaye yatırımı bir ön koşuldur. Bu nedenle, firmaların ileri teknolojileri hayata geçirmelerini ve yüksek maliyetli inovasyon girişimlerini üstlenmelerini sağlayacak finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır. Böylelikle, banka finansmanı inovasyon ve üretkenliğin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Zayıf kurumsal kalite ile, ülkeler firmaların başarılı bir şekilde yenilik yapabileceği elverişli bir ortam sağlayamazlar. Böylece, ülkeler teknolojik yeniliklerini geliştirmek için kurumlarını güçlendirmek için çalışmalıdırlar.  

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