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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ARUCAD’da seramikle buluştu

16 Mart 2022 Çarşamba 12:45
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ARUCAD’da seramikle buluştu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni ziyaret eden Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri önceden hazırladıkları seramiklerini fırınlarda pişirdiler, boyama ve sırlama tekniklerini öğrendiler. Öğrenciler, seramik alanındaki eğitim ve iş olanakları hakkında ARUCAD Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı’dan bilgi aldılar.

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte ARUCAD Seramik Atölyesine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, kendi hazırladıkları seramikleri özel fırınlarda pişirme şansı yakaladılar ve devam eden günlerde de bu seramikleri boya ve sırlama işleminden geçirdiler.

ARUCAD Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı eşliğinde tamamladıkları eğitimde, öğrenciler, seramik yapımı ve sırlamanın inceliklerini öğrenmenin yanı sıra, seramik alanındaki kariyer fırsatları hakkında da bilgi aldılar.

Etkinliği düzenleyen ARUCAD Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Toker şu ifadelerde bulundu; “Özel eğitim gerektiren çocukların ileriki yaşamlarında topluma kazandırılarak istihdam süreçlerine dahil olabilmeleri açısından bu tür eğitimler büyük önem taşımaktadır. Çocukların sanatla buluşmasını sağlayan benzer eğitimler ve etkinliklerin çoğalarak devam etmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda, toplumda herkesin elinden gelen katkıyı koyması çocuklarımıza daha mutlu bir gelecek sağlanabilmesi için hepimizin sorumluluğudur. Başta, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Asım Vehbi’ye konu ile ilgili hassasiyetinden ve desteğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitimi veren Öğretim Görevlimiz Mümine Özdemirağ Yağlı’ya ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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