Girne Koleji CEO’su Cambazoğlu “uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz”

Eğitim sektöründe zincir ve kurumsal bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, “Kısa vadede Türkiye’de orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz” dedi.

“Eğitimde tüm dünyada eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olan Covid-19 salgını, okullarda eğitim-öğretimi kesintiye uğrattı. Bazı ülkelerde tamamen kapanan olurken bazılarında kısmi kapanışlar yaşandı. Bu nedenle “Gelecekte okullar nasıl olacak?” soruları eğitim camiasında gündemden düşmeyecek çok önemli bir araştırma ve tartışma konusu oldu”.

Cambazoğlu açıklamasında, “Biz Girne Koleji olarak bu süreçte teknolojinin bize birçok fırsat sunduğu yeni dünya düzeninde öğrencilerimizin, her bilgiyi tam öğrendiği ve özgürce benimsediği, fırsat eşitliği sağlayan bir modelle 21. yy’ın hayatımıza kattığı değerler çerçevesinde, teknoloji destekli ama insan odaklı yeni nesil bir öğrenme faaliyetlerinin planlanmasını önemsedik. Biz Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak kurduğumuz sisteme franchise yerine ‘Yatırım Ortaklığı Sistemi’ demeyi tercih ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin global vizyonunu kendimize yol haritası olarak belirledik. Bizler bu vizyonu paylaşacak Kurucu Temsilcileri ile marka yolculuğumuzu başlatıyoruz ” şeklinde konuştu.