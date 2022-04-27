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GAÜ’nün organize ettiği ‘Ambargolara Hayır Portakal Suyu Projesi’ lansmanı gerçekleştirildi

27 Nisan 2022 Çarşamba 16:26
GAÜ’nün organize ettiği ‘Ambargolara Hayır Portakal Suyu Projesi’ lansmanı gerçekleştirildi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) K.K.T.C. ne uygulanan ambargolar ile ilgili uluslarası toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ‘Ambargolara Hayır Portakal Suyu Projesi’ lansmanını Güzelyurt’da gerçekleştirildi.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen ‘Ambargolara Hayır Portakal Suyu Projesi’ kapsamında öncelikle Güzelyurt’ta portakal bahçesine gidildi. GAÜ öğrencilerinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği Güzelyurt’ta gerçekleşen lansmana, Dışişleri Bakanlığından  Peysan Arıkan ve heyeti, Turizm Bakanlığından Mehmet Yalçın ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar  da katılarak destek verdiler ve söz konusu projenin destekçileri olacaklarını, projeyle birlikte KKTC’nin gelişmesine her anlamda katkı sağlanacağını vurguladılar.

Ağaçlarda Kalan Portakalların Toplanması ile; K.K.T.C. ye Uygulanan Ambargolara Dikkat Çekildi ve Ülkenin Tanıtımına da Katkı Sağlanması Hedeflendi

GAÜ Genel Sekreteri ve Siyasal Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “K.K.TC. yaklaşık 48 yıldır ambargo ve izolasyonlar nedeniyle ürettiği ürünleri dünya pazarlarına gönderememektedir. Özellikle 2004 yılında AB'nin GKRY'ni üyeliğe kabul etmesiyle ambargolar daha da artmıştır. Tüm adanın nüfusu, aynı tarım ürünlerinin Güney tarafta da yetiştirilmesinden dolayı, özellikle portakal gibi bazı tarım ürünleri pazar bulunamadığından dolayı üreticinin, masraflarını karşılamamaktadır ve bu nedenle ağaçta çürümeye terk edilmektedir. Ayrıca yıllar içerisinde narenciye ağaçları sökülmeye başlanmıştır. Buna karşılık, dünyanın bir çok bölgesinde ve mülteci kamplarında açlık veya yeterli beslenememekten dolayı insanlar, özellikle çocuklar hayatını kaybetmektedir. Ağaçlarda kalan portakalların K.K.T.C.ye uygulanan ambargolara dikkat çekmek ülkenin tanıtımına da katkı sağlayacak şekilde bir “Uluslararası İlişkiler, Ekonomik ve Farkındalık” projesi olarak bu projeye başlanmıştır” şeklinde belirtti.

Meyve Sularının BM'in Sığınmacı Kamplarına, KKTC ilgili birimleri, adadaki BM ve AB temsilciliklerine de gönderilerek farkındalık yaratmaya devam edilecektir.

Projenin Sorumlusu olan Akyar açıklamasının devamında, Üniversitelerin içinde yaşadığı toplum ve ülkeye karşı bazı görevleri olduğunu, GAÜ olarak bu sorumlulk kapsamında projeye başladıklarını belirtmiştir. Portakalalların portakal suyuna dönüştürülmesi ile birlikte, “Ambalajlanan ürünler üzerine Türkçe ve İngilizce "Ambargolar nedeniyle Pazar bulamayan K.K.TC. portakal, ağaçta çürümeye terkedilmesi yerine Girne Amerikan Üniversitesi ögrencileri tarafından toplanmış ve portakal suyu olarak size ulaştırılmıştır." gibi açıklamalar yazılarak uluslararası yardım kuruluşlarına ulaştırılabileceği, böylelikle; K.K.T.C.nin tanıtılması yönünde tüm dünyada bir farkındalık yaratilabilecegi öngörülmektedir. Ayrıca proje kapsamında meyve sularının uygun görüldüğü takdirde, Türkiye ve K.K.T.C. devlet yetkililerinin yapacagı dış ziyaretlerde, yurtdışındaki K:K.T.C. temsilcilikleri (özellikle AB ve BM) tarafindan yapılacak etkinliklerde, BM'in sığınmacı kamplarına ve bazı Büyükelçiliklere de gönderilmesi öngörülmektedir. Girne Amerikan Üniversitesi olarak, gerekli destek verildiği takdirde seçilen 2-3 öğrenci ile birlikte yurt dışındaki faaaliyetlere de katılınabilir” dedi.

Söz konusu projede K.K.T.C.ye uygulanan ambargolar nedeniyle örnek olarak alınan portakal, ağaçta çürümeye terk edilmesi yerine değerlendirelecek, ihtiyacı olan insanların tüketimine sunulacak, K.K.T.C portakal giftcisi kazanabilecek ve en önemlisi, K.K.T.C.ye uygulanan ambargoların kalkması, tarım ürünlerinin değerini bulması ve diğer ambargoların kalkması için bir farkındalık yaratılarak belki de önemli bir adım atılacaktır. Burada portakal adanın sembolü olduğu için seçilmiştir. Çünkü ambargolar sadece tarım ürünlerine değil, K.K.T.C’nin tanınması, direk uçuş, sporcuların uluslararası organizasyonlara katılamaması gibi çok geniş bir yelpazede bulunmaktadır. K.K.T.C’ye uygulanan ambargo ve yaptırımlar ile ilgili kararların çoğu soğuk savaş döneminde alınmıştır. Halbuki artık dünya çok değişmiş ve değişmeye devam etmektedir.  Bu nedenle yakın bir gelecekte K.K.T.C’ye uygulanan ambargo ve yaptırımların kalkacağı, en azından esnemelerin başlayacağı ümit edilmektedir. Proje paydaşları Güzelyurt Belediyesi, CYPFRUVEX, K.K.T.C. Narenciye İşleme Tesisi, KOOP-SÜT ve Kaya Hotel olan projenin diğer bölümleri gelecek günlerde icra edilecek ve yine kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Son Güncelleme: 27.04.2022 16:32
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