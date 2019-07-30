banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102488
ALTIN
256.024
DOLAR
5.5678
STERLİN
6.7727
EURO
6.2053
Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Çalıştıkları işyerinden kıyafet çaldılar
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
banner307

GAÜ’den, yeteneğine güvenen üniversite adaylarına fırsat

GAÜ’den, yeteneğine güvenen üniversite adaylarına fırsat

30 Temmuz 2019 Salı 16:30
GAÜ’den, yeteneğine güvenen üniversite adaylarına fırsat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Grafik Tasarım, Plastik Sanatlar, Antrenörlük ve BESYO bölümleri için özel yetenek sınavları devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fükültesi bünyesinde bulunan Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar bölümlerinin özel yetenek sınavlarına, Türkiye’nin 50’ye yakın noktasında bulunan Temsilcilik ve Ofislerden girilebileceği belirtildi. Yetenek sınavına başvurmak isteyen adayların, 2019 TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerektiği, sınav başvurusu için ise, yanlarında 2019 TYT Puan Belgesi, Lise Diploması Fotokobisi; mezuniyet belgesi veya Lisesinden alacağı öğrenci belgesi ile Nufus cüzdanı fotokobilerinin olması gerektiği ifade edildi.

GAÜ Spor Bölümleri, Özel Yetenek Sınavları Her Perşembe Saat 14:00’da Gerçekleşmeye Devam Ediyor

banner317
Ayrıca, Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük bölümleri için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde her Perşembe saat 14:00’da gerçekleşmeye devam edeceği vurgulanırken, başvuru için istenilen belgelerin; Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.), 2019 TYT sınav sonuç belgesinin fotokopisi, Diploma fotokopisi, Nüfus cüzdanının fotokopisi ve 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olduğu söylendi.

Başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile iligli detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden veya 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.

GAÜ BESYO Sınavları 5-30 Ağustos Tarihleri Arsında Türkiyenin 10 Farklı Noktasında Gerçekleşecek

Ayrıca, GAÜ Spor Bölümleri yetenek sınavlarının 5 Ağustos – 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye’nin 10 farklı noktasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, sınav sonuçlarının, adayların sporcu geçmişi ile beraber değerlendirilerek burs oranlarının belirleneceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi
UKÜ’de 22 doktora ve 51 yüksek lisans programına başvurular başladı
UKÜ’de 22 doktora ve 51 yüksek lisans programına başvurular başladı
GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor
GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor
UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi
UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi
GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde
GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde
UKÜ’lü akademisyen KDV indirimi konusunda kitap yayımladı
UKÜ’lü akademisyen KDV indirimi konusunda kitap yayımladı
DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde
DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde
Yaşam alanlarımızın görünürlüğü ve mimari eğitimde GAÜ farkı
Yaşam alanlarımızın görünürlüğü ve mimari eğitimde GAÜ farkı
DAÜ İletişim Fakültesi’nden iki yeni lisans programı
DAÜ İletişim Fakültesi’nden iki yeni lisans programı
UKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon sürecinde
UKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon sürecinde

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim