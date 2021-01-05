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GAÜ’den Girne Koleji öğretmenlerine yönelik öğrenci koçluğu programı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kuruluşu olan Girne Koleji, Üniversite-Kolej işbirliğinde, kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

05 Ocak 2021 Salı 15:30
GAÜ’den Girne Koleji öğretmenlerine yönelik öğrenci koçluğu programı
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“Dünyanın Kapıları Sana Açık” Sloganı ile Kurulduğu ilk yıl itibariyle anaokulundan liseye;7 kampüsüyle binlerce öğrencinin başarı yolculuğuna eşlik etmeye devam eden Girne Koleji, GAÜ’nün 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile eğitim programlarına devam ediyor.

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Ögr. Gör. Uzm. Psk. Aslıhan Tınastepe, Girne Koleji öğretmenlerine yönelik programlanan “Öğrenci Koçluğu Programı” ile “Dünyada ve Türkiye'de Koçluk Kavramı, Eğitim Koçluğu ve Koçluk Sürecinin Safhaları” konusuyla Girne Koleji öğretmenleri ile biraraya geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GaüGirne Koleji öğretmenleriöğrenci Koçluğu Programı
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