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GAÜ’de gerçekleşen ‘Sufizm ve Mindfulness sempozyumu’nda Hakan Mengüç kendisini dinleyenlerin gönüllerine dokundu

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:59
GAÜ’de gerçekleşen ‘Sufizm ve Mindfulness sempozyumu’nda Hakan Mengüç kendisini dinleyenlerin gönüllerine dokundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sufi Akademi başkanı, ünlü yazar, günümüzün Sufizm ve Felsefe Akımı’nın önde gelen temsilcisi Hakan Mengüç’ün katılımı ile gerçekleşen "Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022"nin ilk günü tamamlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da katılım sağladığı "Sufizm ve Mındfulness Sempozyumu 2022" açılış töreni; 10 Eylül 2022 Cumartesi günü, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma aynı zamanda; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, KKTC DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, üst düzey devlet erkanı, GAÜ COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ile GAÜ akademik ve idari kadrosu katılım gösterdi.


GAU Sufi Akademi & Mindfulness Akademi Tarafından,
KKTC Başkan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde;
ünlü yazar Hakan Mengüç’ün katılımı ile hayat bularak ilk gününü tamamladı. Birinci günün ilk yarısı halka açık bir programla başladı ve sempozyuma öğleden sonra katılımcılar bilet alarak katılım gösterdi.

Sempozyumda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hakan Mengüç’ün eğitimi, başarıları, eserleri ve felsefesiyle KKTC olarak gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mengüç’e düşünce dünyasına yapmakta olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Girne Amerikan Üniversitesi’nin KKTC’nin ilk üniversitesi olarak farklılıklara imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son zamanlarda mindfulness kavramının dünyada yer bulmakta olduğunu söyledi. Mevlana’dan başlamak suretiyle Osmanlı Dönemi’nde yapılan çalışmaların bugün dünyanın farklı yerlerinde seslendirilmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle pandemi sonrası yaşanan Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tanık olduğumuz karmaşık dünyada bu çalışmaların araştırılarak yaygınlaşmakta olmasının umut verici olduğunu kaydetti.

Mindfulness Akademi Kurucu Direktörü Selda Dilmaç’da bir konuşma gerçekleştirerek Mindfulness kavramının bilimsel açıklamalarını aktardı. Daha sonra Nadia Maya ile Sema Gösterisi ve Ali Danış ile Enerji Çalışması katılımcıların da sahneye çıkarılarak dahil olması ile gerçekleştirildi.

Hakan Mengüç Kendisini Dinleyenlerin Gönüllerine Dokundu


Sempozyum kapsamında ünlü yazar Hakan Mengüç ise bir söyleşi gerçekleştirerek Sufi Felsefesi’nden bahsetti, Şems-i Tebrizi ve Mevlana’nın ışığında, Sufizm ile umut ve iyimserlik üzerine katılımcıları derin bir yolculuğa çıkardı. Konuşma aralarında ney üfleyen Mengüç, kendisini dinleyen katılımcıların adeta gönüllerine dokundu.

Sempozyum Hakan Mengüç’ün İmza Töreni ile Sona Erdi

Tören sonunda DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, KKTC DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na, ünlü yazar Hakan Mengüç’e, Mindfulness Akademi Kurucu Direktörü Selda Dilmaç’a ve Nadia Maya’ya katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

Plaket takdim töreninin ardından sonlanan sempozyum aile fotoğrafı çekilmesi ve Hakan Mengüç’ün kitap imza programı ile sona erdi.

“Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022” İkinci Günü Hız Kesmeden Devam Ediyor!


İkinci günün sabahında GAU Camelot Tesislerinde ‘Dalgaların Sessizliğinde Meditasyon’ başlığı ile yine Hakan Mengüç’ ün yöneteceği meditasyon çalışması gerçekleşirken aynı akşam Bellapais Manastırı’nda ‘Sufi Müzikleri Gecesi’ ile son bulacak. Sempozyum katılımcılarına; Bilinçli Farkındalık ve İçe Dönüş Yolculuğu vaat ediyor.

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