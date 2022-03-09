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GAÜ’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “kadının toplumdaki yeri ve önemi” konulu söyleşi gerçekleştirildi

09 Mart 2022 Çarşamba 11:55
GAÜ’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “kadının toplumdaki yeri ve önemi” konulu söyleşi gerçekleştirildi

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KKTC’NİN İLK VE TEK KADIN BAŞBAKANI DR. SİBEL SİBER SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ortaklığı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi” isimli bir söyleşi düzenledi.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik kapsamında KKTC’nin ilk ve tek kadın Başbakanlığı’nı yapan Dr. Sibel Siber “Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi” isimli söyleşisini gerçekleştirdi. Etkinliğe GAÜ akademik ve idari kadrosunun yanı sıra öğrenciler de katılım gösterdi.

Söz konusu etkinlikte açılış konuşmalarını gerçekleştiren GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, “Tüm dünya kadınlarının eşitlik, güvenlik, özgürlük gibi eşit yaşam şartlarında yaşaması için verilen çabanın önemini anlatır.8 Mart kadınların haklarının hatırlanması ve bir farkındalık oluşturması açısından çok önemlidir. Ancak kadınlar bir gün değil, her gün değer görmesi gereken toplumun önemli bir parçasıdır. Kadınlarımızın toplumda ilerleyişimizde, ekonomik kalkınmamızda, sosyo-ekonomik, kültürel ve politik gelişmemizde erkeklerimiz kadar çok önemli katkıları olduğu tarih sayfalarında yerini almıştır. Yasa yapıcılarımızın kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda sürdürülebilir adımlar atmasını istiyoruz. Gönlü sevgi dolu eli bereketli ve fedakar kadınların sadece 8 Martlarda değil her gün değer görmeyi hak etmektedir. Toplumsal varoluş mücadelemizin her alanında fedakarca görev alan bugün hayatta olmayan değerli kadınlarımızı minnet ve rahmetle, hayatta olanları da saygıyla anmak istiyorum” dedi

“Kadın Cinayetlerini İstisnai Adli Olaylar Olarak Göremeyiz”

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ise burada yaptığı konuşmada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında insanların insanca çalışabilmek ve erkeklere tanınan bir takım sosyal hakların kendilerine tanınması için yaptıkları mücadelede ve çıkan yangında ölen 129 kadının ölüm yıldönümüdür. Daha sonraki yıllarda bu fedakarca mücadelenin sonunda bütün dünyada kadınlara insanca haklar tanınma ve kadının da insan olduğunu kabul etmek gibi önemli kavramın olabildiğince yerleştirilmesi sağlanmaya çalışıldı. Bugün kısaca kadın cinayetleri konusunun üstünde durmak istiyorum. Çünkü geldiğimiz noktada Avrupa’daki bazı ülkelerde de hemen hemen her gün bir kadın cinayeti işlenmektedir. Bu konuda üniversitelere önemli görevler düştüğünü söylemek istiyorum. Çünkü bu tarz olayları istisnai adli olaylar olarak göremeyiz. Bu sebeple de üniversitelerin çeşitli bölümleri kültürel türlü olumsuz sebeplere yol veren altyapısını araştırmalı ve bu hasta damarları kurutmak için bir takım tedbirler alınmalı ve önlemler geliştirilmelidir” dedi.

“Medyanın Şiddeti Uzunca ve Dikkat Çekici Şekilde Gündeme Taşıma Şekli Ne Yazık Ki Özendiriyor”

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı ise, “Bana göre zayıf görünen aslında doğduğumuz andan itibaren en büyük güvenliği onların kucaklarında hissettiğiniz kadınlarımızın, analarımızın cinayetlere, tecavüzlere, şiddete maruz kaldığı ve medyanın gündeminde olduğu konular bir çeşit katliamdır. Medya bu konuyu ele alıyor. Evet, almalı da fakat ifade ediş şekli, gündeme taşıma şekli çok önemli. Uzun uzun dikkat çekici şekilde gündeme taşıma şekli ne yazık ki özendiriyor. Bunun için verdiğimiz eğitim çok önemlidir. Bizden sonraki nesilleri eğiteceğiz. Bu verdiğimiz eğitimle umarım cinsiyetle ilgili bir ayrıma gitmeyiz. Çünkü bizlerin verdiği eğitim hep eşitliğe, bilgiye dayalıdır. Bütün kadınları hiçbir ayrım yapmadan sevgiyle selamlıyorum. Dilerim bir sonraki nesillerde hiçbir ayrımın yapılmadığı, emeklerimizin eşit olarak paylaşıldığı güzel bir dünyada yan yana geliriz’’ şeklinde belirtti.

“Gerçek Bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Şiddetin Olmadığı, Kadının Değerinin Anlaşıldığı Bir Dünya Arzu Ediyoruz”

KKTC’nin ilk ve tek kadın Başbakanı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi eski başkanı Dr. Sibel Siber ise gerçekleştirdiği söyleşide, “Her şeyin başı eğitimdir. Yasa düzenlemeleri, ceza bir yere kadar caydırıcıdır. Ama aile içinde başlayan okullarda, üniversitelerde devam eden eğitim ve sosyokültürel alanda gelişen bir toplum bu kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir. Kadın cinayetleri ile ilgili haberleri her gün duyuyoruz artık bu gibi haberler basında bir kanıksama halini almışsa veya sıradan bir haber halini almışsa bu çok tehlikeli bir boyuta vardık demektir. Eşitsizlik bu cam tavan diye adlandırılan noktada başlıyor. Peki, bu cam tavan nedir? Yönetim kadrolarına veya daha üst basamaklara gelmesini engelleyen düşüncedir. Toplum olarak yönetimde bugüne kadar erkekleri gördük ve toplum olarak bu duruma alışkınız. Maalesef ki bu egemen bir düşüncedir. Az olan bölümlerde yönetimde, siyasette az olan kadınların omuzlarındaki yük çok fazladır. Çünkü alışılmışın dışında bir durum olduğundan kadınlar başarılı olmak zorundayım diye kendi üstünde baskı kurarlar. Gerçek bir toplumsal cinsiyet eşitliğiyle şiddetin olmadığı, kadının değerinin anlaşıldığı bir dünya arzu ediyoruz.  Bugüne kadar dünyayı erkekler yönetti ve şu anki dünyadan memnun değiliz bırakın dünya eşit yönetilsin” şeklinde konuştu.

Dr. Siber’in konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Etkinliğin sonunda, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Dr. Sibel Siber’e plaket ve çiçeklerini takdim ederken etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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