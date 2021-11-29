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GAÜ’de ‘11. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası’ gerçekleştirildi

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:57
GAÜ’de ‘11. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası’ gerçekleştirildi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  Spor Salonu’nda 11.si gerçekleştirilen Geleneksel Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” branşına 11 kadın ve 18 erkek sporcu katıldı.

Madalya ve ödüllerin merhum Salih Sonel’in eşi Yeşim Sonel, Milletvekili Erek Çağatay ve iş insanı Serhat Kotak tarafından takdim edildiği ve oldukça çekişmeli geçen maçlarda; Anı Turnuvasında madalya dağılımı şu şekilde oldu;

Kadın Flöre;

1. İrem Kesim (GAU Spor Kulübü)

2. Hilal Çetinay (GAU Spor Kulübü)

3. Doğay Fatma Karadayı (Şahlan Spor Kulübü)

3. Eliz Karagöz (Akdeniz Spor Birliği)

Erkek Flöre;

1. Mehmet Efe Yılmaz (GAU Spor Kulübü)

2. Cemal Alicik (GAU Spor Kulübü)

3. Cemal Ege Lort (GAU Spor Kulübü)

3 . Tarık Ali Yılmaz (GAU Spor Kulübü)

Süper Minik Erkek Flöre;

1. Derman Çitim (GAU Spor Kulübü)

2. Burak Erdoğan (GAU Spor Kulübü)

3. Kerem Behlül (GAU Spor Kulübü)

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