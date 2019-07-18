banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101657
ALTIN
260.295
DOLAR
5.6926
STERLİN
7.0967
EURO
6.3882
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
banner306

GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:52
GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50.yılına doğru ilerlerken, üniversite eğitimlerini yüksek standartlarda uluslararası düzeye taşımak isteyen öğrenciler için yatay geçiş başvuruları devam ediyor.

GAÜ’ye Kayıt Hakkı Kazanan Tüm Öğrencilere, Kontenjanlar dahilinde 7 Yıl Kesintisiz Burs İmkanı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2019-2020 Güz dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

Başvurular için belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurumlararası Geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı;

Ösym Belgesi

Transcript Fotokopisi

Ders İçerikleri

banner317
Lise Diploması Fotokopisi

Disiplin Belgesi

İngilizce Hazırlık Belgesi Fotokopisi

Kimlik Kartı Fotokopisi

Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge

Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Ön başvuruların başladığı belirtilen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresler ise şu şekilde belirtildi;

Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C.

E-Mail: info@gau.edu.tr

Anahtar Kelimeler:
GAÜ YATAY GEÇİŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor
UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor
UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor
DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim