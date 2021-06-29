GAÜ ve KAÜ‘nün katkıları ile Lefkoşa, heykel parkına kavuşuyor

Yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçıların heykelleri Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük parkında yer bulacak.

Jüriliğini Yrd. Doç Dr. Devrim Yücel Besim (UKÜ), Yrd. Doç Dr. Mehmet Adil (GAÜ), İlkem Tunar (LTB), KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Dr. Esra Plümer Bardak (EMAA) ve Zehra Şonya (Sanatçı, EMAA)’nın üstlendiği yarışmayı kazanan sanatçılar, Dize Kükrer, Eda Zeybel - Gönen Karagil - Nurtane Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın oldu.

LTB iş birliğinde, GAÜ ve KAÜ’nün de kısmi sponsorluk desteği verdiği heykel rezidansı bir aylık bir süreye yayılacak ve sanatçılar eserlerini parkta yaratacaklar.

21 Haziran 2021 tarihinde başlamış olan heykel projesinin basın tanıtımı EMAA’nın bahçesinde gerçekleştirildi. LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, AB’yi temsilen Michael Docherty. GAÜ ve KAÜ’yü temsilen Leyla Biçer ve Buğu Şah, ve EMAA Eş Başkanı Zehra Şonya da projenin hayata geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Herkes için Sanat Projesi” sanat aracılığı ile demokratik değerler, çoğulcu görüşler, çeşitlilik ve kültürlerarası toleransı ve bu konulardaki farkındalığı arttırmayı ve böylece Kıbrıs Türk toplumunun hayat kalitesini arttırarak, sanatı bir ifade biçimi haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca projede toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek amaçlanıyor.

Herkes İçin Sanat diyen EMAA, bu proje ile Lefkoşa’nın Dr. Fazıl Küçük Parkı’nı bir heykel parkına dönüştürürken Kıbrıs’ın kuzeyindeki park ve heykel anlayışını da değiştirip alternatif bir model yaratarak diğer bölgelere örnek olmayı umuyor.

Parkın dönüşümünü yakından izlemek isteyenler parkı ziyaret edebilir, sanatçıları yakından tanıma fırsatı elde edebilir veya Facebook veya Instagram’dan EMAA’yı takip ederek, gerçekleştirilecek canlı yayınlar ile bu dönüşümün bir parçası olabilirler.