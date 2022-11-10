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GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle andı!

10 Kasım 2022 Perşembe 14:48
GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle andı!

Girne Amerikan Üniversitesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84 ‘üncü yıl dönümünde andı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk`ü Anma Programı, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi`nde gerçekleşti. Program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılardan seçilmiş kendisinin hayatını konu alan slayt gösterimi gerçekleşti.
Türkçe Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hattap Yılmaz, ‘Atatürkçülük Nedir’ başlıklı konuşmasını yaptı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni kapsamında Siyasi Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Ulvi Keser, “Rum-Yunan Algısında Atatürk ve 10 Kasım” başlıklı konuşmasını yaptı. Keser, konuşmasında “İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen süreçte Yunanistan’da Atina, Selanik gibi büyük şehirlerde 10 Kasımlarda tıpkı bizde bugün olduğu gibi siren sesleriyle Yunan Halkı saygı duruşunda bulunur. 1934 yılında Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel barış ödülüne aday göstermiştir ve 400 yıllık Büyük Yunanistan düşüncemiz artık bitmiştir der. Türk mucizesi olan Mustafa Kemal ile dostluk anlaşması içerisindeyiz Türkler artık bizim komşumuz ve dostumuzdur der” ifadelerine yer verdi.
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Özlem Arslan’dan ‘Atatürk Olmak’ şiiri dinlendi. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölümü Başkanı Yardımcısı Doçent Doktor Muharrem Özdemir’in yapımını üstlendiği ‘Kıbrıs ve Atatürk Belgeseli’ izlenmesinin ardından tören sona erdi.

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