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GAÜ ‘U17 Kadınlar Ligi mücadelesi’nde şampiyon oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 2020-2021 sezonunun son organizasyonu olan U17 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanan son müsabaka ile tamamlandı.

19 Ekim 2021 Salı 15:18
GAÜ ‘U17 Kadınlar Ligi mücadelesi’nde şampiyon oldu

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 Sezonu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) şampiyon olarak bitirdi.

64-45’lik skorla GAÜ’nün kazandığı maç, Atatürk Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ile Alsancak arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın ilk periyodu 12-7 ile Alsancak lehine sonuçlandı ancak oldukça çekişmeli ilerleyen maçın ikinci periyodunun ardından GAÜ 26-24 ile skor üstünlüğünü yakaladı. Üçüncü periyotta aradaki fark oranını artıran GAÜ 49-33 ile son periyodu tamamlarken, mücadeleyi de 64-45 skorla kazanarak şampiyon oldu.

Oldukça çekişmeli gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Basketbol Federasyonu Başkan Orhun Mevlit ve yönetim Kurulu üyeleri Tamer Bolat ile Yurdakul Cafer tarafından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

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