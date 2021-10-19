GAÜ ‘U17 Kadınlar Ligi mücadelesi’nde şampiyon oldu

Sezonu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) şampiyon olarak bitirdi.

64-45’lik skorla GAÜ’nün kazandığı maç, Atatürk Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ile Alsancak arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın ilk periyodu 12-7 ile Alsancak lehine sonuçlandı ancak oldukça çekişmeli ilerleyen maçın ikinci periyodunun ardından GAÜ 26-24 ile skor üstünlüğünü yakaladı. Üçüncü periyotta aradaki fark oranını artıran GAÜ 49-33 ile son periyodu tamamlarken, mücadeleyi de 64-45 skorla kazanarak şampiyon oldu.

Oldukça çekişmeli gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Basketbol Federasyonu Başkan Orhun Mevlit ve yönetim Kurulu üyeleri Tamer Bolat ile Yurdakul Cafer tarafından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.