banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı açıklandı
BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı...
Dr. Küçük heykeli açıldı 
Dr. Küçük heykeli açıldı 
İki trafik kazası, üç yaralı
İki trafik kazası, üç yaralı
Ne yasal ne de etik!
Ne yasal ne de etik!
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç ettik
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç...
banner404

GAÜ The American College 2022 mezunlarını coşkulu bir tören ile verdi

01 Temmuz 2022 Cuma 12:55
GAÜ The American College 2022 mezunlarını coşkulu bir tören ile verdi

banner341
Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Okullar grubuna bağlı GAU The American College mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

GAU The American College mezuniyet töreni GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da başladı. Törene, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, GAÜ Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın yanı sıra kolej öğretmenleri ve aileler de katılım gösterdi. Mezuniyet töreninde müzik dinletileri de gerçekleşirken mezun öğrenciler duygulu birer konuşma yaptılar. Ayrıca törende, diploma takdiminden önce sporda başarı gösteren öğrencilere spor sertifikaları da verildi. Daha sonra eğitim yıllarını başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları büyük bir coşku ile takdim edilirken tören öğrencilerin keplerini atlamaları ile sona erdi.

Böylece uzman eğitim kadrosu, uluslararası düzeyde eğitim kalitesi, 3 farklı dil eğitimiyle, kreşten lise düzeyine kadar tam donanımlı eğitim veren GAU The American College 2021-2022 akademik yılı eğitim dönemini tamamlamış oldu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız”
“Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız”
LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti
LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti
GAÜ genel sekreteri ve akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar; “NATO Madrid-22 zirvesi; Türkiye’den ters köşe!”
GAÜ genel sekreteri ve akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar; “NATO Madrid-22 zirvesi; Türkiye’den ters köşe!”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar’dan alzheimer ve beyin farkındalık ayı ile ilgili açıklama
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar’dan alzheimer ve beyin farkındalık ayı ile ilgili açıklama
LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı
LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı
THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı
THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı
‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi
‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi
ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi
ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi
LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim