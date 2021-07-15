GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Yard. Doç Dr. Ersoy Önder’den 15 Temmuz açıklaması

Yard. Doç Dr. Ersoy Önder açıklamasında şunlara değindi;

“Sadece TSK’ya değil, devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş FETÖ yapılanması elbette sadece son 20 yılda oluşmadı. Yıllardır devam eden bu yapılanmanın, son 10-15 yılda gücünü anormal artırdığını, bugün çok daha iyi anlıyoruz. 80’li yıllarda bizler askeri okullardayken, soruşturma geçiren, okulla ilişiği kesilen birçok öğrenci vardı. Son dönemde bu okuldan atılmaların yaşanmaması, örgütün askeriye içinde palazlanmasının sebeplerinden biridir” dedi.

Önder, “2013 şura kararları, 15 Temmuz 2016’nın gelişini göstermiştir. Benim de içinde bulunduğum 1988 Harp okulu mezunlarının terfi sırasıydı 2013 ve YAŞ kararları ile general terfileri açıklandığında, tüm devre arkadaşları neredeyse hepimiz şok olmuştuk, çünkü tanıdığımız, bildiğimiz vatanperver ve liyakat sahipleri değil, sessiz, pasif ve FETÖ şüphelileri terfi etmişti ki, bu terfi edenlerin tamamı 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettiler, tutuklandılar ve cezalandırıldılar” şeklinde konuştu.

Önder açıklamasının devamında Balyoz, Ergenekon süreçlerinde, bunların çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Kendi menfaatleri, çıkarları için her yolu mübah görürler, vatansever liyakat sahiplerine kumpas kuruyorlar diye çok anlatmaya çalıştık, ama maalesef sesimizi o dönem duyuramadık” şeklinde de belirtti. Ayrıca Önder, “Fetöcüler, ele geçirdiklerini düşündükleri yargıyla, polisle, eğitimle, bürokrasi ve medyayla, ne kadar doğru varsa saldırdılar, ne kadar yalan yanlış varsa onları doğruymuş gibi pohpohladılar. Maalesef, birçok kişiyi de kandırmayı başardılar. “Askeri vesayet bitiyor, ülkenin bağırsakları temizleniyor” ifadelerine yapmayın, etmeyin, vesayetin askeri, sivili olmaz, üstelik askerin vesayet döneminden sonra hep demokrasiye geçilmiştir, bunların vesayetinden sonra ne olacağı belli olmaz dedik, ki Türk demokrasi tarihinin en utanç verici gecesini bu millete yaşattılar. Bu iş artık tamam zannettikleri, ordunun tamamı bizimle diye düşündükleri 15 Temmuz kalkışmasında, hiyerarşik olmayan ve silahlı kuvvetlerin tamamının katılmadığı hiç bir hareketin başarılı olamayacağını, Atatürkçülüğün TSK’nın damarlarındaki asil kudret olduğunu söylemiştik ve dediğimiz gibi başaramadılar” dedi.

Yard. Doç Dr. Ersoy Önder açıklamasının devamında, “15 Temmuz’da yaşanan olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Şimdi; Bir yandan şehitlere, yaralılara, sakat kalanlara, ölenlere, linç edilenlere, onların ailelerine ve devletin tankına, topuna, aracına, binasına verilen zarara yanıyor; Kendi halkına, Meclis’ine, askerine, polisine ateş eden soysuzlara, bu soysuzların devletin her kademesine gelmesine, halkla ordunun karşı karşıya getirilmesine kızıyor; Bu yapıyı devletin kadrolarından söküp atmak için canhıraş uğraş veren, 15 Temmuz gecesi demokrasinin üstünlüğü için canını vermekten çekinmeyen ve zaferin demokrasiye inananların olacağını, daha hemen kalkışma sonrası deklare edenleri ise alkışlıyor ve onlara minnet duygularımı sunuyorum. Netice olarak; halkın feraseti, TSK ve Emniyet unsurlarının darbeye karşı duruş ve mücadelesi ile siyaset kurumunun iktidarı ve muhalefeti ile üstün çabası sayesinde bu kalkışma bastırılmıştır” dedi.