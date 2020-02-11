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GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olga Pilli Pedagojik Formasyon programı yeni dönem ders kayıtları 17 Şubat’ta başlayacağını ve yaz okulu sonunda mezun olabileceklerini belirterek formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olga Pilli Pedagojik Formasyon programı yeni dönem ders kayıtları 17 Şubat’ta başlayacağını ve yaz okulu sonunda mezun olabileceklerini belirterek formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2020 Salı 15:50
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olga Pilli Pedagojik Formasyon programı yeni dönem ders kayıtları 17 Şubat’ta başlayacağını ve yaz okulu sonunda  mezun olabileceklerini belirterek formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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GAÜ’nün 2019-2020 akademik yılı KKTC vatandaşları için formasyon kayıtlarının devam ettiğini belirten Pilli; Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan  KKTC vatandaşı ve KKTC’de görev yapacak öğretmen adayları için pedagojik formasyona kayıt olarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade etti.

Doç. Dr Olga Pilli açıklamasının devamında ise şunları söyledi; “Bu yıl GAÜ Pedagojik Formasyon programına yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Pedagojik Formasyon programımızın ilk dönem dersleri Ekim ayında başlamış olup ikinci dönem için de yeni kayıtlar alınacaktır.  İlk dönem 6; ikinci dönem 4 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde program tamamlanacaktır. Alanında uzman deneyimli hocalarımız eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır.. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları tüm KKTC Milli Eğitime bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Formasyon kayıtları 20 Subat 2020’ ye kadar yapılabilecektir. Ayrıca, konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adayların, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0392 650 2000 numaralı telefon numarası yada kayit@gau.edu.tr e-mail adresine başvurabileceği ifade edildi.

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