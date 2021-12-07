GAÜ Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar’dan Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar

Koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron’un, birçok ülkede görülmeye başlamasının ardından bazı endişeler de başladı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pandemi Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Omicron varyantı hakkında yaptığı açıklamada şöyle bilgi verdi;



Omicron ne kadar kötü?

Bilim adamlarının şimdiye kadar bildikleri: COVID araştırmacıları, varyantın bulaşıcılığı, şiddeti ve aşılardan kaçma yeteneği hakkında bilgi edinmek için son derece hızlı çalışıyor.

Omicron ne kadar hızlı yayılıyor?

Omicron'un Güney Afrika'daki hızlı yükselişi, araştırmacıları en çok endişelendiren şey, çünkü varyantın başka yerlerdeki COVID-19 vakalarında patlayıcı artışlara yol açabileceğini öne sürüyor. 1 Aralık'ta Güney Afrika, 26 Kasım'da bildirilen 3.402 ve Kasım ayı ortasında günde birkaç yüz vakadan 8.561 vaka kaydetti ve büyümenin çoğu Johannesburg'a ev sahipliği yapan Gauteng Eyaletinde meydana geldi.

Epidemiyologlar, bir salgının büyümesini, her enfeksiyon tarafından ortaya çıkan ortalama yeni vaka sayısı olan R'yi kullanarak ölçer. Kasım ayının sonlarında, Johannesburg'daki Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), Gauteng'de R'nin 2'nin üzerinde olduğunu belirledi. Güney Afrika, Durban'daki KwaZulu-Natal Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık doktoru olan Richard Lessels, geçen hafta bir basın brifinginde bu büyüme seviyesinin en son pandeminin ilk günlerinde gözlemlendiğini söyledi.

Katolik Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Tom Wenseleers, Gauteng'in R değerinin Delta'nın baskın değişken olduğu ve vakaların düştüğü Eylül ayında 1'in oldukça altında olduğunu ve Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayılma ve çok daha fazla insana bulaşma potansiyeline sahip olduğunu öne sürdüğünü söylüyor. Leuven, Belçika. COVID-19 vakalarındaki artışa ve sıralama verilerine dayanarak Wenseleers, Omicron'un aynı zaman diliminde Delta'dan üç ila altı kat daha fazla insanı enfekte edebileceğini tahmin ediyor. "Bu virüs için büyük bir avantaj - ama bizim için değil" diye ekliyor.

İsviçre Bern Üniversitesi'nde hesaplamalı bir epidemiyolog olan Christian Althaus, araştırmacıların Omicron'un bulaşıcılığını daha iyi anlamak için Güney Afrika'nın diğer bölgelerine ve küresel olarak nasıl yayıldığını izleyeceklerini söylüyor. Güney Afrika'da artan gözetim, araştırmacıların Omicron'un hızlı büyümesini abartmasına neden olabilir. Ancak bu model diğer ülkelerde tekrarlanırsa, Omicron'un yayılım avantajına sahip olduğuna dair çok güçlü bir kanıt olacaktır, diye ekliyor Althaus. “Örneğin Avrupa ülkelerinde gerçekleşmezse, işler biraz daha karmaşık ve immünolojik manzaraya güçlü bir şekilde bağlı demektir. O yüzden beklemek zorundayız."

Omicron vakalarını doğrulamak için genom dizilimi gerekmesine rağmen, bazı PCR testleri, varyantın onu Delta'dan ayıran ayırt edici bir özelliğini alabilir. Bu sinyale dayanarak, Birleşik Krallık'ta vaka sayısı son derece düşük olmasına rağmen vakaların arttığına dair ön göstergeler var. Althaus, "Şu anda görmek istediğimiz kesinlikle bu değil ve Omicron'un gerçekten de İngiltere'de bir yayılım avantajına sahip olabileceğini gösteriyor" diye ekliyor.

Omicron, önceki varyantlardan daha hafif veya daha şiddetli hastalığa neden olur mu?

İlk raporlar, Omicron'u hafif hastalıkla ilişkilendirerek, varyantın bazı öncekilerden daha az şiddetli olabileceğine dair umutları artırdı. Ancak, genellikle anekdotlara veya yetersiz veri parçalarına dayanan bu raporların yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor, İngiltere'deki St Andrews Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Müge Çevik "Herkes bize rehberlik edebilecek bazı veriler bulmaya çalışıyor" diyor. "Ama şu anda çok zor."

Bir varyantın ciddiyetini değerlendirirken karşılaşılan en büyük zorluk, özellikle salgınlar coğrafi olarak lokalize olduğunda, hastalığın seyrini etkileyebilecek birçok kafa karıştırıcı değişkenin nasıl kontrol edileceğidir. Örneğin, Güney Afrika'daki Omicron enfeksiyonundan kaynaklanan hafif hastalık raporları, ülkenin çoğu zaten SARS-CoV-2'ye maruz kalmış olan nispeten genç bir nüfusa sahip olduğu gerçeğini yansıtabilir. Ve en önemlisi, araştırmacıların ekonomik yoksunluk seviyesini kontrol etmeleri gerekecek. Çevik, hızla yayılan yeni bir varyantın, çalışma veya yaşam koşullarının doğası gereği hassas gruplara daha hızlı ulaşabileceğini söylüyor. Ve bu tür gruplar genellikle daha şiddetli hastalık yaşarlar.

Aşılar Omicron'a karşı nasıl etki edecek?

Omicron nötralize edici antikorları atlatabiliyorsa, bu, aşılama ve önceki enfeksiyon tarafından tetiklenen bağışıklık tepkilerinin varyanta karşı hiçbir koruma sağlamadığı anlamına gelmez. Avustralya'nın Sidney kentindeki New South Wales Üniversitesi'nde immünolog olan Miles Davenport, bağışıklık araştırmalarının orta düzeyde nötralize edici antikorların insanları ciddi COVID-19 formlarından koruyabileceğini öne sürüyor.

Güney Afrika'da COVID-19 aşı denemelerine liderlik eden Madhi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin epidemiyolojik çalışmalarını yürütme çabalarının bir parçasıdır. Güney Afrika'da uygulanan üç aşının tümünü (Johnson & Johnson, Pfizer–BioNTech ve Oxford–AstraZeneca) içeren çığır açan enfeksiyonlara ilişkin anekdot raporları var. Ancak Madhi, araştırmacıların aşıların yanı sıra önceki enfeksiyon tarafından sağlanan Omicron'a karşı koruma düzeyini ölçmek isteyeceklerini söylüyor.

Bieniasz, üçüncü dozların nötralize edici antikor seviyelerini aşırı yüklendiğini ve bunun Omicron'un bu antikorlardan kaçma yeteneğine karşı bir siper oluşturmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Ekibinin polimutant sivri uç üzerindeki çalışması, aşılarını almadan aylar önce COVID-19'dan iyileşen kişilerin, mutant sivri uçları bloke edebilen antikorlara sahip olduğunu buldu. Bieniasz'a göre bu sonuçlar, ister enfeksiyon ister destekleyici doz yoluyla olsun, SARS-CoV-2'nin başak proteinine tekrar tekrar maruz kalan kişilerin "Omicron'a karşı nötralize edici aktiviteye sahip olma olasılığının oldukça yüksek" olduğunu gösteriyor.