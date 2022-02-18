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GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”

18 Şubat 2022 Cuma 15:48
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Ece Apan, hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaparak “Eğer ömür boyu bizlerle kalacaklarsa onları sahiplenmeliyiz” dedi.

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17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısı ile sokak hayvanları ve hayvan sahiplenme ile ilgili açıklamada bulunan Apan, “Hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir, onlar kesinlikle oyuncak değildir. Hayvanları evcilleştirirseniz, onların avlanma içgüdülerini de köreltmiş olursunuz. O yüzden ömür boyu bakacaksak, onları ailemizden bir birey olarak göreceksek onları evcilleştirmeliyiz. Aksi taktirde onlara büyük bir zarar vermiş oluruz” dedi.

Sokak hayvanları konusunda gerek GAÜ gerek ise öğrencilerinin oldukça hassas olduğunu dile getire Apan, “Öğrencilerimle mobilya üretim teknikleri, detaylandırma gibi dersler görüyoruz. Ders kapsamında öğrenilen teknik bilgilendirmeden sonra soğuk havalarda sokaktaki canlar için bir proje yapmaya karar verdik. Böylece 6 adet kulübe ürettik. Bir kısmını kampüs içinde kullandık, bir kısmını da Girne’de çeşitli noktalara bıraktık. Yeteneklerimizi böyle bir sosyal sorumluluk olarak faydalı bir şekilde kullanmakta bizim için mutluluk verici oldu” şeklinde belirtti.

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