GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Uzman Diyetisyen Simge Gazi Güneşer, yaz ayları için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Uzm. Dyt. Simge Güneşer yaz aylarında sağlıklı ve düzenli beslenmenin önemine vurgu yaparak, “Hayatımızın her döneminde sağlıklı beslenmek daha kaliteli ve sıhhatli bir yaşam için en önemli unsurlardan biridir. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde ise hava sıcaklıkların her gün daha da artmasıyla sağlıksız, hızlı kilo kaybının vaat edildiği birçok popüler diyet gündeme gelmektedir. Öncelikli olarak lütfen fazla kilonuz yerine en önemli olanın sağlığınız olduğunu unutmayın. Popüler diyetleri denemek yerine kendi sağlığınız için yaşam şeklinizi kalıcı olarak değiştirin, kaybetmeyi hedeflediğiniz fazla kilonuz var ise eğer bir diyetisyen ve beslenme uzmanından destek alarak buna başlayın” dedi.

“Kahvaltının Türk kahvaltısı olarak, Akdeniz tipi beslenme düzenine göre yapılması önemli”

Güneşer açıklamasının devamında şöyle belirtti;

Sıcak havalarla birlikte hissedilen yorgunluk ve halsizliğe karşı güne sağlıklı ve optimal bir beslenme ile başlayın. Sabah uyandıktan en az bir saat sonra kahvaltınızı yapın. Kahvaltınızı Türk kahvaltısı olarak Akdeniz tipi beslenme düzenine göre yapmanız, basit karbonhidratları yerine tam tahıl içeriği olan karbonhidratları tercih etmeniz önerilebilir. Günlük sıvı tüketimini artırırken hazır ürünlerden; glikoz içeriği yüksek şekerli içeceklerden, paketlenmiş meyve suyu, asitli içecek ve esanslı ve şuruplu soğuk kahvelerden uzak durmanız tavsiye edilmektedir. Bireylerin sıcak havalarla birlikte yaşadığı iştah kaybını önlemek adına kg başına 35 ml su tüketmesi, yemek tercihlerini ızgara et, tavuk, balık ve yağsız sebze ile tamamlamasını tavsiye edebiliriz. Bununla birlikte yazın daha kolay hızlı ve hafif öğünler hazırlamak için pratik olan bir öğün örneği olan; 2 su bardağı yoğurt içerisine eklenen 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, yaz meyvelerinden tercih edebileceğiniz, 1 ob şeftali veya 3 adet kayısı, 10 adet çiğ badem ve 1tk tarçın ile hafif ve sağlıklı öğün seçenekleri kilo kontrolü ve yağ kaybı için tercih edilebilir.

“Popüler diyetleri kısa süreli uygulamak yerine sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız olarak benimseyin”

Yaz aylarının uzun gecelerinde alkol tüketiminden uzak durmak merkezi sinir sisteminin baskılanmasına, alkol tüketilen öğünden sonra hissedilen yorgunluk hissine neden olmaktadır. Bunun yerine eğer bir kronik tansiyon hastası değil iseniz günde 2 tane mineral içeriği yüksek olan sade soda ve limonlu su sizlere daha zinde ve ferah hissetmenize yardımcı olacaktır. Günde en az 3 öğün tüketmeye özen gösterin öğün atlamayın, baharatlı ya da yağlı besinler mide yanmasına neden olabilir lütfen bunun yerine daha çiğ ve taze olan meyve sebzeleri tüketmeyi tercih edin. Sıcak günlerin en çok tercih edileni yüksek şeker içeriği olan hazır dondurmaları tüketmek yerine evde kendiniz ve çocuklarınız için hazırlayabileceğiniz doğal içerikli olanları kendiniz hazırlayın. Ev dondurması hazırlamak için ihtiyacınız olan sadece olgun bir muzu dilimleyerek derin dondurucuda 2-3 saat dondurmak, bunun içerisine ekleyeceğiniz 1 sb az yağlı süt, fındık ve 1 yk yağsız kakao tozu ile birlikte blenderden geçirmeniz. Bunu tabii ki sevdiğiniz herhangi bir yaz meyvesiyle de hazırlayabilirsiniz. Bu tarifte tek önemli olan olgunlaşmış bir muzu tercih ederek dondurmanızın kıvam ve bağlayıcılığını artırmak. Ayrıca muzun içeriğinde yer alan bol miktarda B6 vitamini ve potasyum kan basıncını ve kas fonksiyonlarını destekler. Lütfen popüler diyetleri kısa sürede uygulamak yerine sağlıklı beslenmeyi, sevmiş olduğunuz herhangi bir fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız olarak benimseyin. Daha sağlıklı ve güzel yarınlar için öncelikli olarak kendinize iyi bakın…