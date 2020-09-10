GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, yeni eğitim modelini açıkladı!

Akpınar açıklamasında, insanlık olarak zorlu bir süreçten geçildiğini, her gün alınan farklı kararlar ile gündemi belirlemekte zorlandıklarını belirterek, öğrenciler için; sağlıklarını riske atmadan, karar merci organları ile istişareli bir şekilde uygun kararlar ürettiklerini ifade etti.

Akpınar’ın açıklama yaptığı başlıklar şu şekilde;

Akpınar, “Mezuniyet Törenimizi Planladığımız Şekilde Ekim Ayında Yapıyoruz”

Ekim ayında planladığımız şekilde mezuniyet törenimizi yapıyoruz. Katılabilecek olan öğrencilerimiz ile yapacağız. Katılamayacak olan öğrencilerimiz ile ise, online katılım paketi hazırlıyoruz. Online katılım paketini önümüzde ki hafta kendilerine iletmeye başlayacağız. Haziran ayından beri mezuniyetimizi ertelemiş durumdayız ve bunu daha ileri tarihe taşımayacağız.

“Hazırlık Muafiyet Sınavlarımız, Yüz Yüze ve Online Şeklinde Yapılacaktır”

Hazırlık muafiyet sınavlarımız 1-9 Ekim tarihlerinde yapılacak, gelebilecek olan öğrencilerimiz bu sınavlara kampüste katılacak. Gelemeyecek olan öğrencilerimiz ise online olarak sınava katılabilecekler. Sınavlar, 9 Ekim sonrasında da seyreltilmiş ortamda yapılmaya devam edecek.

“Adaya Gelebilecek Öğrencilerimiz Örgün Eğitime Katılabilecek, Gelemeyecek Olanlar ise Online Eğitim ile Devam Edebilecek”

Bu yıl aramıza katılacak öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve hepsinin heyecanını anlıyorum. Adaya gelebilecek öğrencilerimiz örgün eğitime katılabilecek, gelemeyecek olanlar ise online eğitim ile devam edebilecek. Örgün eğitimlerimizde hibrit olarak gerçekleşecek. Yani adaya gelecek olan öğrencilerimiz tüm derslerini örgün olarak almayacak. Bazı derslerini online almak durumunda kalacaklar. Bunun için “Cave” adı verdiğimiz yani “Hibrit” olarak ta adlandırabileceğimiz bir sistem kurduk.

“Öğrencilerimize, İçerisinde Bulunduğumuz Risk Sürecinde Seyahatlerini Zorunlu Tutmuyoruz”

Öğrencilerimizin gelememe sebeplerini herhangi bir hastalığa yada rahatsızlığa bağlamıyoruz. Öğrencilerimize, içerisinde bulunduğumuz risk sürecinde seyahatlerini zorunlu tutmuyoruz. Bu riski hem kendi yaşam alanlarında paylaşıyorlar hem de burada paylaşmış olacaklar. Kampüs yaşamını özlemleyen öğrencilerimize kampüsümüz açık. Gelmek istemeyen öğrencilerimiz ise, online eğitim sürecine dıştan katılabilecekler ve adaya gelmeden ders seçimlerini yapabilecekler. Özellikle belirli fakültelerimiz bu açıklamanın ardından detaylı açıklama yapacak. Özellikle örnek verecek olursam, Hukuk fakültemiz bu dönem tamimiyle online eğitimini sürdürecek. Önümüzdeki dönemde de ise öğrencilerimizin kampüste eğitime katılması beklenecek. Biz fakülte ve bölümlerimizi, Senato kararımız doğrultusunda; YÖK, YÖDAK ve Bakanlıkların almış olduğu kararlar çerçevesinde, belirli inisiyatifleri alabilmeleri yönünde serbest bıraktık. Bununda öğrencilerimize doğru bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Bu süreçten birlikte geçiyoruz. Almış olduğumuz riskler, hepimiz için aynı.

“Öğrencilerimizden Bu Süreçte Sabırlı Olmalarını Diliyorum”

Öğrencilerimizden bu süreçte sabırlı olmalarını diliyorum. Zaman zaman üniversiteye ulaşmakta zorlandıkları zamanlar olabiliyor. Ama emin olabilirler ki, tüm üniversite olarak öğrencilerimizi yanıtlamaya ve akıllarındaki sorulara cevap vermeye çalışıyoruz.

“Kampüs İçerisinde Her Türlü Önlemimizi Aldık”

Hijyen ve sağlık noktasında, kampüs içerisinde her türlü önlemimizi aldık ve bunu süreç boyunca koruyacağımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bu durum kampüs ile sınırlı değil. Öğrencilerimiz bizden sonra ki sosyal yaşam alanlarında çok dikkatli olması gerekiyor. Bu süreçte öncelikli görevimiz kendimizi korumakla birlikte, çevremizdekileri de korumak olması gerekiyor.

“Adaya Gelecek Olan Öğrencilerimiz, Gelmeden Önce Bizleri Bilgilendirmesi Gerekiyor”

Adaya gelecek olan öğrencilerimiz, gelmeden önce bizleri bilgilendirmesi gerekiyor. Gelecek olan öğrencilerimiz için, karantina alanlarımızı programlayabilmemiz için başvuru gerçekleştirmeleri gerekiyor. Karantina süresince öğrencilerimizden herhangi bir ücret alınmayacak. Üniversitemiz bünyesinde bulunan uygulama otellerimiz karantina süresince öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş olacak. Bunun için hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız.

“Bu Yıl Online Eğitim için Farklı Bir Platform Kullanıyoruz”

Bu yıl online eğitim için farklı bir platform kullanıyoruz. Bu sistem ile, öğrencilerimizin daha doğru ve interaktif bir şekilde, daha kontrollü online eğitim almalarını sağlamış olacağız. Online eğitimlerimiz için, “Learning Management System”i, “Blackboard” adını verdiğimiz sistem ile ileriye taşımış olacağız.