GAÜ Kocatepe’de büyük yürüyüşe katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutan Meydan Muharebesini yönettiği Kocatepe’ye düzenlenen 14 kilometrelik yürüyüşe katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 25-29 Ağustos 2022 tarihinde Afyon Karahisar’da düzenlenen “Uluslararası Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu” çerçevesinde Afyon’un Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başladı.

Yürüyüşe katılım gösteren ve konuyla ilgili bir açıklama yapan GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, 25 Ağustos 1922 gecesi saat 22.30’da Şuhut’a bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe’ye olan yaklaşık 17 kilometrelik mesafenin Türk askeri tarafından Yunan işgal güçlerine ve istihbarat birimlerine sezdirilmeden katedildiğini, top ve kağnıların ses çıkarmasını engellemek maksadıyla ayaklarına ve tekerlerine çaput ve bezler sarıldığını belirterek 26 Ağustos 1922 sabaha karşı saat 04.30 sularında Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den hücum emrini verdiğini ifade etti ve “100 yıl sonra aynı güzergahı gece şartlarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyla birlikte yürümek hakikaten son derece gurur vericiydi. Zorluk derecesi üst düzey olan böyle bir parkurun geceyarısı, karanlıkta yürünmesinin güçlüğüne de değinen Prof. Dr. Keser 100 yıl önceki havayı solumak isteyen insanlar çoluk çocuk demeden bu yürüyüşe katılmış, sabaha karşı 05.30’da Kocatepe’den yapılan 101 pare top atışının ardından bölgeden ayrılmıştır. Yol boyunca askeri personelin yardımcı olduğu güzergahın sonunda yürüyüşçülere 100 yıl önceki karavananın dağıtıldığını belirten Keser 100. yılında bu yürüyüşe katılmak ve KKTC bayrağını orada taşımanın gurur verici olduğunu da belirtti.

Prof. Dr. Keser ayrıca adı geçen uluslararası kongrede 13 farklı ülkeden bilim insanlarının Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz üzerine araştırmalarını sunduklarını, kendisinin de “Başkomutan Meydan Muharebesi ve Kıbrıslı Türklerin Verdiği Destek üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı bilimsel çalışmasını sunduğunu belirterek “ Kıbrıslı Türkler daha Milli Mücadele’nin başından itibaren Anadolu ile irtibatlarını hiç kesmemişler, önce okul, cami ve evlerde yapılan müsamere ve tiyatro oyunları kanalıyla toplanan maddi desteği Milli Mücadele’ye gönderirken daha sonra sıtma hastalığı için kinin, lojistik destek için de at, eşek, katır yanında silah sevk etmişler, son olarak bizzat Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye saflarında savaşmışlardır. Anadolu’da savaşan Kıbrıslı Türkler arasında Dr. Behiç Bey’in karısı Feriha Hanım da vardır. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde yaptığım araştırmalarda Milli Mücadele ve Başkomutan Meydan Muharebesi’ne katılan 7 Kıbrıslı Türk’ün ismine rastladım. Bunlardan üçü kırmızı şeritli, ikisi ise beyaz şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Bilindiği üzere beyaz şeritli İstiklal Madalyası cephe gerisinde aktif görev alanlara, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ise bilfiil cephede savaşanlara verilmektedir. İki kişinin madalyası ise tespit edilememiştir. Öte yandan KKTC’de ve farklı arşivlerde yaptığım araştırmalarda şu anda kadar çoğunluğu kırmızı şeritli olmak üzere toplam 26 Kıbrıslı Türk’ün İstiklal Madalyası alma hakkına sahip olduklarını da tespit ettim. Bunların arasında yakınlarda kaybettiğimiz merhum Sümer Şehitoğlu’nun dedesi Makri Hasan ve Baf’ın Finike köyünden Salih İğnegöl yoktur. Dolayısıyla savaşa katılan ve İstiklal Madalyası alma hakkı kazanan kişi ve ailelerin sayısı muhtemelen araştırmalar sonrasında daha da artacaktır” dedi.

Prof. Dr. Keser kongre kapsamında Kocatepe dışında Dumlupınar, Tğm. Yıldırım Kemal, Yzb. Agah Efendi Şehitliği başta olmak üzere savaş alanlarını da görme ve araştırma yapma imkanı bulduğunu, muhtemelen yakın bir zamanda bu mücadelede hayatını kaybedip şehit düşmüş bazı Kıbrıslı Türklerin isimlerini de kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ilave etti.