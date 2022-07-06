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GAÜ İletişim Fakültesi’nden bir ilk: interaktif kitap ‘Bir “Arpalık” Yer’ okuyucularla buluştu

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00
GAÜ İletişim Fakültesi’nden bir ilk: interaktif kitap ‘Bir “Arpalık” Yer’ okuyucularla buluştu

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Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesinde "simge" köylerden biri olan Arpalık Köyü’nde 1964 yılında yaşanan göç olayı ve geçmişten günümüze köydeki yaşam Bir “Arpalık” Yer’ adı ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Araştırmacı Fatma Arpalıklı tarafından kitaplaştırıldı.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Araştırmacı Fatma Arpalıklı’nın katkı koyarak hazırladığı ve Arpalık Köyünde yaşamş 1964 göçünün hikayesi ve anılarda kalanların aktarıldığı ve monografik çalışma niteliği olan Bir “Arpalık” Yer’de, olayların canlı tanıkları ile anlatılanlar yansıtılırken günlükler, şiirler ve çok sayıda görsel malzemeler de aktarıldı.

Kitabın en önemli özelliği olan QR (Quick Response/Karekod) imkânı ile okuyucular Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yönetmenliğini yaptığı “Göçün Hikayesi Arpalık Belgeseli” ve “Hüseyin Apalıklı: Arpalık’ta Anılarım Kaldı” belgesellerine ulaşarak izleyebilecekler.

Bozkurt: “O günlerde yazılmış altın değerinde bazı günlükleri, şiirleri ve çok sayıda görsel malzemeyi paylaştılar”

Araştırmacı yazar İsmail Bozkurt konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Doç. Dr. Neriman Saygılı, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Araştırmacı Fatma Arpalıklı ortak bir çalışma ile Arpalık olayını kitaplaştırdılar. Bunu yaparken de hem olayın canlı tanığı çok sayıda kaynak kişinin anlattıklarını aktardılar. Hem o günlerde yazılmış altın değerinde bazı günlüklerle şiirleri ve çok sayıda görsel malzemeyi paylaştılar. İyi bir kaynak/literatür araştırması yaptıklarını da söylemeliyim. Bu da kitabın bir başka zenginliği! Büyük oranda monografik çalışma niteliği de olan bu kitapla Arpalık için bütünsel bir kaynak ortaya çıkmış oluyor. Arpalık köyünün hem tarihi ile barındırdığı tarihi eserler ve kaynaklara nasıl yansıdığı anlatılmış; hem sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik verileri aktarılmış, hem de tanıkların ağzından direniş ve göç ile göç sonrası dile getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu kitap uzun soluklu birlikte çalışmanın gücüne inanan yazar arkadaşlarımın emeğinin ve inancının yansımasıdır”

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ise açıklamasında, “Bu kitap uzun soluklu birlikte çalışmanın gücüne inanan yazar arkadaşlarımın emeğinin ve inancının yansımasıdır. Başta yazar arkadaşlar olmak üzere BİZ diyerek yürüyen ve görüşleriyle bizlere katkı sunan dostlarım iyi ki varlar. Bu kitapla birlikte “Bir Arpalık Yer”de ne kadar büyük mücadeleler, anılar ve acılar biriktirdiğimizi göreceksiniz. Kitabın basım öncesi incelmesini yapıp görüşleriyle bizlere her zaman destek sunan kıymetli büyüğüm İsmail Bozkurt başta olmak üzere, kapak tasarımlarını gerçekleştiren, Tarcan İbrahimoğlu’na, kitabın basım ve gönderim aşamasında büyük sorumluluk alarak katkılarını esirgemeyen kıymetli dostum EKOAVRASYA Genel Başkanı Hikmet Eren Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor;

  • Önsöz

· Giriş

· Arpalık Köyü’nün Tarihçesi

· 6-7 Şubat 1964 Tarihinde Arpalık Köyünde Yaşananlar

· Canlı Tanıkların Gözüyle 6-7 Şubat 1964 Tarihinde Arpalık Köyünde Yaşananlar

· Sonuç

  • Fotoğraflarla 2004 Sonrası Köyün Son Hali

Kitapta yer alan Göçün Hikayesi Arpalık Belgeseli’ne https://youtu.be/6XP_dNYy81U linkinden ve Hüseyin Arpalıklı: "Arpalık'ta Anılarım Kaldı" Belgeseli’ne ise https://youtu.be/s1eS2GGNn8g  linki üzerinden ulaşılabilir.

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