GAÜ Havacılık Yüksekokulu ile hayaller gerçek!

Havacılık Yüksekokulu çatısı altında, Pilotaj ve Havacılık Yönetimi lisans programlarına ek olarak Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programları bulunmakta. Adanın Tek Global Üniversitesi olan GAÜ’de, 135 ülkeden 18.000’e yakın öğrenci eğitim görüyor. Akademik kadrosu da oldukça multikültürel GAÜ’nün, 40 ayrı ülkeden eğitimci barındırıyor.

VE ‘Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Akademisi’’

Bünyesinde Diamond 40 TDI, Cessna 172RG 2 tip eğitim uçağı barındıran GAÜ Havacılık Akademisi, Plus İstanbul Flight Academy ile işbirliği içerisinde ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) onaylı Genel Havacılık Ruhsatı kapsamında, Çorlu Hava Limanı’nda, kendi eğitim uçaklarıyla pilot adaylarının uçuş eğitimini vermekte.

Üniversite tabanlı uçuş eğitiminin yanında GAÜ Havacılık Akademisi’nin misyonu; küresel gelişim ve inovasyonlara entegre olabilen, havacılığın kendine özgü emniyet unsurlarını gözeten ve kişisel inisiyatifi yüksek vizyon sahibi pilotlar yetiştirmek olarak belirlenmiş.

Girne Amerikan Üniversitesi, dünyanın önde gelen havacılık kurumları ile oluşturduğu protokollerle, GAÜ havacılık öğrencilerine; işbirliği içerisinde bulunan bu kuruluşların eğitim alanlarında staj görme yada sertifika eğitimlerine katılma fırsatları yaratmakta.

‘’Hayalini erteleme, hep yükseğe ve daima!’’ sloganı ile öne çıkan GAÜ Bünyesindeki Havacılık Akademisi’nde Sunulan Sertifika Programları;