GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Ankara Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz’da

Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2019-2020 Akademik yılı özel yetenek sınavını, 23 Temmuz 2019 Salı günü Ankara’da gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtilirken, aşamalar şu şekilde açıklandı;

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenir. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulur. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynar.

Adayın sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Adaylar hareket-dans sınavına gelirken yanlarında rahat edebilecekleri kıyafet getirmelidirler. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır. Kontenjan 15 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrencilere %25, %50, %75, %100 burs imkânı verilmektedir.

Son Başvuru 22 Temmuz 2019 Pazartesi

23 Temmuz 2019 Salı günü gerçekleşecek olan GAÜ Drama ve Oyunculuk Böümü Ankara Özel Yetenek sınavının son başvuru tarihinin 22 Temmuz 2019 Pazartesi olduğu belirtilen açıklamada, bölüme Türkiye’den başvurcak olan adaylar için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralandı;

2019 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi. (Adayın, programa başvuracağı yıl Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmiş olması ve TYT puanlarının en az birinin 150 veya üzeri olması gerekmektedir.)

Lise Diploması aslı ve fotokopisi

Başvuru formu (kayıt sırasında okulda verilecektir.)

Bir adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

Nüfus Cüzdanı`nın aslı ve bir fotokopisi.

Başvuru ücreti: 50 TL

Ayrıca, 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 14:00’da GAÜ Ankara Ofisi, Atatürk Bulvarı, No:127 Selcan İş Hanı Kat:4 No:403 Bakanlıklar / Ankara adresinde gerçekleştirileceği belirtilirken, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.droy.gau.edu.tr web adresi, leventsuner@gau.edu.tr mail adresi yada; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği ifade edildi.