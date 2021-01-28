GAÜ doktora ve yüksek lisans programları için büyük burs fırsatı!

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı Yüksek lisans ve Doktora programı için; öğrenci başvurularının devam ettiği belirtildi.

“Master ve Doktora Programlarında Büyük İndirim Fırsatı”

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan Yüksek lisans ve Doktora programları içjn GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel fiyatlar ile kayıt yaptırmak için başvuruların başladığı ifade edildi.

Büyük indirim fırsatlarında Yükseklisans programlarının 1800€ , Doktora programlarının ise 5000€ olduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2020-2021 Akademik yılı ara dönemde 44 Yüksek lisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi