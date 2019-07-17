banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99812
ALTIN
258.395
DOLAR
5.6885
STERLİN
7.0630
EURO
6.3809
22 yaşındaki genç kayıp!
22 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP!
Gazimağusa’da aracı yaktılar
GAZİMAĞUSA’DA ARACI YAKTILAR
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Paraları alınıp terk edildiler
POLİSE SIĞINDILAR
banner307

GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor

GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 2019-2020 Akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ile Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerini ekledi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak olan Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili, açıklamalarda bulundu.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan, Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda;

“Girne Amerikan Üniversitesi, Deniz Brokerliği (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler deniz, turizm, yat ve marinacılık gibi alanlarda hizmet verebilecek. Konusunda uzmanlaşmış gerekli donanıma ve beceriye sahip, modern çağın gelişmelerini takip edebilen ara eleman olacaklardır. Deniz Brokeri ünvanı alacak öğrenciler başta kendine has özellikleri olan brokerlik olmak üzere; denizcilik sektörünün her kesiminde hizmet edebilecek donanıma sahip olacaklardır. Mezunlar uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi brokerliği, gemi acenteliği, gemi sigortacılığı, dış ticaret, freight, forwarder ve armatörlük şirketlerinde, liman ve terminallerde broker ve charterer olarak çalışabilecektir. Deniz Ulaştırma ve İşletme (Türkçe) önlisans programından mezun olan öğrenciler ise, “Deniz İşletmecisi” unvanını alacaklardır. Mezuniyet sonrası staj ve gerekli sınavda başarılı olmaları durumunda 3000 grostona kadar gemilerde Sınırlı Vardiya Zabiti unvanını alabilirler” dedi.

Dr.Bayram Ali Tavlayan, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu eğitim sistemi hakkında ki açıklamalarında; “Öğrencilerimiz mezun olabilmek için toplam 30 iş günlük staj yapmaktadırlar. Gemi, denizcilik kurum ve kuruluşları, denizcilik acentaları, tersane veya gemi onarım tesisleri önemli teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinde önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin staj yapmalarını kolaylaştırmak üzere muhtelif denizcilik firmalarıi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.“

banner317

Tavlayan, öğrencilere eğitimleri süresince sektöre hakim olmaları içi çeşitli geziler ve kariyer günleri düzenlediklerine vurgu yaparak;“KKTC ve Türkiye’deki önemli kurum ve kuruşlara, şirketlere ve tersanelere inceleme gezileri düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra, bahse konu kurum ve kuruluşlardan uzmanlar okulumuza davet edilerek öğrencilerimizle birikte olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimize her türlü ihtiyaca cevap veren modern GAU Kampüsü içerisindeki derslikler ve simülatörlerde ders verilmektedir.”
 

Dr. Tavlayan: “Mezunlarımız Dünyada Seyerden Tüm Gemilerde”
“Mezunlarımızın dünyamızda seyreden tüm gemilerde, limanlarda ve kara tesislerinde donanımlı bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacak, rekabet gücü yüksek, çağdaş ve güncel eğitimleri verme misyonunun bilinciyle bir akademik kadro oluşturulmuştur. Bünyemizde akademik unvanlı alanlarında tecrübeli öğretim üyelerinin yanı sıra dünya denizlerinde ülke bayrağımızı dalgalandırmış, mesleki tecrübeleri en üst seviyede olan Uzakyol Kaptanlar görev yapmaktadır” dedi.
 

En Temel Amacımız Aidiyet Duygusu Yüksek Öğrenci Yetiştirmek

Dr.Bayram Ali Tavlayan; “Aidiyet duygusu yüksek öğrenci yetiştirilmesi temel amaçlarımızdan biri olması nedeniyle, öğrencilerimizle iletişim imkanları her zaman açık bulundurulmaktadır. Öğrencilerimize iş bulma süreçlerinde, görev yaparken tecrübe paylaşımında ve ileri eğitim faaliyetlerinde destek olunmaktadır. Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu, Güverte Bölümü Mezunlarımız dünya denizlerindedir. Lojistik ve Ulaştırma Bölümü Mezunlarımız, başta denizcilik firmaları olmak üzere çok önemli şirketlerde, Türk Hava Yolları gibi Kurum ve Kuruluşların görev yapmaktadırlar” açıklamalarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Denizcilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor
UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor
UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor
DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu
Caniklioğlu: ”En büyük amacımız disiplinli,dürüst ve çalışkan öğrenciler yetiştirmek”
Caniklioğlu: ”En büyük amacımız disiplinli,dürüst ve çalışkan öğrenciler yetiştirmek”
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim