GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 2019-2020 Akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ile Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerini ekledi.



Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak olan Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili, açıklamalarda bulundu.



GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan, Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda;

“Girne Amerikan Üniversitesi, Deniz Brokerliği (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler deniz, turizm, yat ve marinacılık gibi alanlarda hizmet verebilecek. Konusunda uzmanlaşmış gerekli donanıma ve beceriye sahip, modern çağın gelişmelerini takip edebilen ara eleman olacaklardır. Deniz Brokeri ünvanı alacak öğrenciler başta kendine has özellikleri olan brokerlik olmak üzere; denizcilik sektörünün her kesiminde hizmet edebilecek donanıma sahip olacaklardır. Mezunlar uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi brokerliği, gemi acenteliği, gemi sigortacılığı, dış ticaret, freight, forwarder ve armatörlük şirketlerinde, liman ve terminallerde broker ve charterer olarak çalışabilecektir. Deniz Ulaştırma ve İşletme (Türkçe) önlisans programından mezun olan öğrenciler ise, “Deniz İşletmecisi” unvanını alacaklardır. Mezuniyet sonrası staj ve gerekli sınavda başarılı olmaları durumunda 3000 grostona kadar gemilerde Sınırlı Vardiya Zabiti unvanını alabilirler” dedi.

Dr.Bayram Ali Tavlayan, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu eğitim sistemi hakkında ki açıklamalarında; “Öğrencilerimiz mezun olabilmek için toplam 30 iş günlük staj yapmaktadırlar. Gemi, denizcilik kurum ve kuruluşları, denizcilik acentaları, tersane veya gemi onarım tesisleri önemli teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinde önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin staj yapmalarını kolaylaştırmak üzere muhtelif denizcilik firmalarıi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.“



Tavlayan, öğrencilere eğitimleri süresince sektöre hakim olmaları içi çeşitli geziler ve kariyer günleri düzenlediklerine vurgu yaparak;“KKTC ve Türkiye’deki önemli kurum ve kuruşlara, şirketlere ve tersanelere inceleme gezileri düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra, bahse konu kurum ve kuruluşlardan uzmanlar okulumuza davet edilerek öğrencilerimizle birikte olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimize her türlü ihtiyaca cevap veren modern GAU Kampüsü içerisindeki derslikler ve simülatörlerde ders verilmektedir.”

Dr. Tavlayan: “Mezunlarımız Dünyada Seyerden Tüm Gemilerde”

“Mezunlarımızın dünyamızda seyreden tüm gemilerde, limanlarda ve kara tesislerinde donanımlı bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacak, rekabet gücü yüksek, çağdaş ve güncel eğitimleri verme misyonunun bilinciyle bir akademik kadro oluşturulmuştur. Bünyemizde akademik unvanlı alanlarında tecrübeli öğretim üyelerinin yanı sıra dünya denizlerinde ülke bayrağımızı dalgalandırmış, mesleki tecrübeleri en üst seviyede olan Uzakyol Kaptanlar görev yapmaktadır” dedi.



En Temel Amacımız Aidiyet Duygusu Yüksek Öğrenci Yetiştirmek

Dr.Bayram Ali Tavlayan; “Aidiyet duygusu yüksek öğrenci yetiştirilmesi temel amaçlarımızdan biri olması nedeniyle, öğrencilerimizle iletişim imkanları her zaman açık bulundurulmaktadır. Öğrencilerimize iş bulma süreçlerinde, görev yaparken tecrübe paylaşımında ve ileri eğitim faaliyetlerinde destek olunmaktadır. Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu, Güverte Bölümü Mezunlarımız dünya denizlerindedir. Lojistik ve Ulaştırma Bölümü Mezunlarımız, başta denizcilik firmaları olmak üzere çok önemli şirketlerde, Türk Hava Yolları gibi Kurum ve Kuruluşların görev yapmaktadırlar” açıklamalarında bulundu.