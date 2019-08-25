GAÜ Antrenörlük Bölümü ile geleceğini garantiye al

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) bünyesinde bulunan Antrenörlük, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümleri için yetenek sınavları, 26 Ağustos İstanbul, 28 Ağustos Kocaeli-Mardin ve 30 Ağustos tarihinde ise Eskişehir illerinde devam ediyor.

Sınav süreci ve sınav yerleri ile ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada sınavların, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü İstanbul, 28 Ağustos Kocaeli – Mardin ve 30 Ağustos 2019 tarihinde ise Eskişehir illeri ile devam edeceği bildirildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleşecek olan sınavların dışında, her hafta Perşembe günü saat 15:00’da Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsünde düzenlenmeye devam ettiği ifade edildi. Aday öğrencilerin detaylı bilgi ve detaylara; aday.gau.edu.tr web adresinden ya da, 0850 650 2000 numaralı telefondan ulaşabilecekleri ifade edildi.

GAÜ BESYO Yetenek sıvaları ile ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde;

"2019- 2020 Akademik Yılı`nda `Yetenek Sınavı` ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti`nin birçok ilinde düzenlenen ve düzenlenmeye devam eden yetenek sınavlarının yanında, her hafta Perşembe günü ana kampüsümüzde yetenek sınavları gerçekleştirmekteyiz. Yüksekokulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; `Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü` ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü`ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları, sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir.”

GAÜ Antrenörlük Bölümü ile Geleceğinizi Garantiye Alın

Ayrıca, Yetenek sınavı ile öğrenci alan GAÜ Antrenörlük bölümü ile ilgili yapılan açıklamada, bölüm bünyesinde öğrencilerin ilgi alanı ve yeteneklerine göre, Futbol Antrenörlüğü, Raket Sporları Antrenörlüğü ve Fitnes Antrenörlüğü üzerine, 4 yıllık eğitim süresince özel eğitim görerek, alanına özel “Uzman Antrenör” olarak mezun oldukları ifade edildi. Günümüzde spora verilen değerin giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, mezun olan öğrencilerin, özel derslerin dışında birçok spor merkezi ve salonunda rahatlıkla iş bulabildiklerine dikkat çekildi.

SINAV ÖN KOŞULU VE GEREKLİ BELGELER

TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca; Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşul geçerlidir.

- TYT puan sonuç belgesinin fotokopisi,

- Sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından)

- Diploma fotokopisi,

- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf,

- Milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nden alacakları belge

- Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; Okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır.” ibaresi bulunan belge veya diploma.

Adaylarımız arasında 2009-2010 tarihinden sonra; Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar var ise durumlarını; TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilir.

- https://aday.gau.edu.tr elektronik adresi ayrıca 0 850 650 2000 telefon numarası ve besyo@gau.edu.tr aracığıyla sınav takvimi ve ilgili diğer tüm detaylar öğrenilebilir.

Tutkusunu; Geleceği olarak gören aday öğrencilerimizi, aramızda görmek dileğiyle başarılar diliyoruz."