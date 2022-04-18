GAÜ Amerikan Koleji öğrencilerine ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’ kapsamında sirk gösterisi düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sirk gösterisi düzenlendi.

GAÜ katkılarıyla gerçekleşen sirk gösterisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki düzenlendi. GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’ndeki sirk gösterisinde, Ankara’dan gelen ve dalında iyi performansları sergileyen sanatçılar Girne Amerikan Koleji öğrencilerine eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların velilerinin de katıldığı renkli dakikalara sahne olan gösteride akrobasi, illüzyon, lastik adam gibi çeşitli performanslar sergilendi.