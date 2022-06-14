GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Serpil Ünyayar “denizdeki pandemi-müsilaj” belgeseline katkı koydu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Serpil Ünyayar, "müsilaj" tehlikesinin başta Marmara denizi ve Akdeniz olmak üzere hızla yayıldığını ve önlem alınmazsa pandemiye dönüşeceğini anlatan “Denizdeki Pandemi-Müsilaj” belgeseline katkıda bulundu.

“Denizdeki Pandemi-Müsilaj” Belgeseli Cannes Film Festivali’ne Katılacak

GAÜ akademisyeni Prof. Dr. Serpil Ünyayar’ın görüntülü olarak katkıda bulunduğu “Denizdeki Pandemi-Müsilaj” belgeselinde; Prof. Dr Ali Demirsoy, Prof. Dr. Barış Salihoğlu (ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü) ve Prof. Dr. Ahsen Yüksek (İstanbul Üniversitesi) gibi akademisyenlerin bilgileri ve anlatımlarıyla Marmara denizi ve Akdeniz’de yaşanan trajedinin bütün yönleri ele alındı. Sualtı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan’ın çekimleri ile Mayıs-Ağustos 2021 döneminde gerçekleşen belgesel projesi Cannes Film Festivali’ne de katılacak.

GAÜ akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli hocam Prof. Dr. Ali Demirsoy ve sayın Tahsin Ceylan'ın bulunduğu proje, denizlerimizin tehlikede olduğunu uyaran bir içeriktir. Bu içerikte, "müsilaj" tehlikesinin başta Marmara denizi ve sonra da Akdeniz olmak üzere hızla yayıldığını ve önlem alınmazsa pandemiye dönüşeceğini açıkça anlatan bilim insanlarının konuşmaları ve su altı çekimleri bulunmaktadır. Muhteşem görüntülerle donatılmış "Denizdeki Pandemi" adlı belgesele görüntülü olarak benim de katkılarım oldu. Bu başarılı projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde belirtti.