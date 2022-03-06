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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar; “sağlıklı yaşamın en önemli sırrı hayata pozitif bakmaktır”

06 Mart 2022 Pazar 10:05
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar; “sağlıklı yaşamın en önemli sırrı hayata pozitif bakmaktır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili oldukça önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Acar, sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı ve 9 altın kurala değindi. Acar açıklamasında spor yapmanın yaşam kalitesini artırdığına değinerek hayata pozitif bakmanın da oldukça önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Acar, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında yaptığı açıklamasında şöyle belirtti,


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“Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra bizim 8 altın kuralımız daha var. Bunların hepsi en az beslenme kadar önemlidir. Bunlardan en önemlisi, yeteri kadar ve sağlıklı su içmektir. Vücudumuzun %60’ı sudur. Ne kadar kaliteli ve yeteri kadar su içersek o kadar sağlıklı oluruz. Kaliteli su özellikle idarenin, kamu kuruluşlarının önerdiği içerisinde kanserojenler olmayan, biyolojik maddeler olmayan doğal, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yönden sağlıklı su demektir.

Ayrıca zararlı alışkanlıklardan da uzak durmak gerekir. Bunların başında tatlı ve şeker gelir. Şeker, tatlı doğal bile olsa (bal, pekmez, üzüm…) her türlü tatlının tamamı zehirdir. Kanser hücreleri şeker ile beslenir. Bir şeyin doğal olması faydalı olduğu anlamına gelmez.

“Sigara Vücut Direncini Düşürüyor”

İkinci önemli kural sigara hakkındadır. Sigara sadece akciğer kanserini 100 kat artırmıyor. Kalın bağırsak kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri gibi her kanseri hızlandırıyor, damarları tıkıyor. Bir nefes çektiğiniz zaman damarlarınız %10 büzülüyor. Vücut direncini düşürüyor. Covid-19 hastalığından ölenlerin birçoğu kronik sigara içenlerdir.  Üçüncüsü ise alkoldür. İçtiğiniz her damla alkol birkaç beyin hücresi, karaciğer hücresi ve böbrek hücresini öldürür. Stres atmanın çok daha doğal çok daha güzel yolları vardır.

Günde En Az 8 Saat Rahat Uyku Şart

Spor sağlıklı yaşamda oldukça önemlidir ayrıca en güzel stres atmanın yoludur. Sağlıklı yaşamanın diğer bir kuralı ise düzenli uykudur. En az günde 8 saat rahat bir uyku olmalıdır. Yatak odanızda televizyon, internet, rahatsız edici hiçbir şey olmamalıdır.

“Mutlaka Düzenli Check-Up Yapılmalı”

Beşinci kural ise mutlaka düzenli check-up yapmaktır. Erkeklerde görülen prostat kanserinin riski 35 yaşından itibaren her yaşta artar. Erken tanıyla müdahale edebiliriz. Ultrason testleriyle de bir çok kanserin erken tanısı konabilir. Kadınlar da ise meme kanseri, rahim kanseri söz konusu olmaktadır. Bunun erken tanısı için her yıl düzenli ultrason programları yapılmalıdır.

“Sağlıklı Yaşamın En Önemli Sırrı Pozitifliktir”

Sağlıklı yaşamın en önemli sırrı pozitifliktir. Çevrenizdeki uzun ömürlü olan insanlara bakıldığında hepsinin ortak bir yönü vardır. Hayata daima pozitif bakarlar ve yaşam isteği ile doludurlar. Sağlıklı bir ortamda ve sağlıklı bir çevrede pozitif yaşayın.

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