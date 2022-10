GAÜ Akademisyeni Dr. Güllüelli’den 1-7 Ekim ‘Emzirme Haftası mesajı’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, Emzirme Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Dr. Emine Güllüelli, 1-7 Ekim Emzirme Haftası ile ilgili yayımladığı mesajında, söz konusu haftanın anne sütü haftası olduğunu belirterek, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için ilk 2 yıl anne sütü ile besleyelim. Anne sütü fakirin çocuğunu sıskalık ve bodurluktan, zenginin çocuğunu şişmanlıktan korur” dedi.

Dr. Güllüelli mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

Beslenme Hakkı

Beslenme, 1924 yılından bu yana yayınlanan uluslararası insan hakları belgelerinde bir hak olarak ifade edilmektedir. Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise, bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Her yenidoğanın büyüme çağına uygun doğru besini alma hakkı vardır. Bu nedenle yenidoğanın bakımından sorumlu olan kişilerin bu temel hakkı göz ardı etmemesi gerekir. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu bebeklik döneminde, ilk 6 ay, bebeğin tüm fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayan tek besin anne sütüdür. Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) (World Health Organization-WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (The United Nations Children's Fund - UNICEF) Anne sütü ile beslenmenin doğumdan hemen sonra başlanmasını, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini ve emzirmenin 6 aydan sonra uygun besin takviyeleri ile 2 yaş ve ötesine kadar devam etmesini önermektedir. UNICEF’in 2007 raporuna göre dünyada 5 yaş altı ölüm hızı binde 78’dir ve bu ölümlerin %53’nün altında yatan temel neden yetersiz beslenmedir

Emzirme Süresi ve Sıklığı

Kendisi bırakana kadar bebeği memede tutmak gerekir. Bebeğin emzirmenin başlangıcında gelen ön sütten ve emzirmenin sonlarına doğru gelen lipitten zengin son sütten yararlanabilmesi için emzirme süresinin en az 15 dakika olması gerekir. Emzirme sıklığı saatlere göre değil, bebeğin isteğine göre ayarlanmalıdır.

Etkili Emzirmenin Belirtileri

1. Bebeğin uyanık, canlı görünmesi,

2. Bebeğin güçlü ve koordineli emdiğinin gözlenmesi,

3. 24 saat içinde 8-12 kez emmesi,

4. Bebeğin ilk 3 gününde, günde en az birer kez idrar ve kaka yapması (4. gün süt geldikten sonra her 24 saat için 6-8 ıslak bez olabilir. Bebek her emzirme sonrası dışkılayabilir. Her 24 saatte en az 3 kez dışkılama olmalıdır.

5. Annenin emzirme süresince kendini rahat hissetmesi,

6. Annenin emzirme sırasında göğüs uçlarında ağrı olmaması, bebeğin emerken kuvvetli çektiğini hissetmesi,

7. Bebeğin yutkunma sesinin duyulması, şakaklarında ve kulaklarında kımıldama olması,

8. Emzirme sonrası göğüs ucunun dikleşmiş olmasıdır.

Anne sütü ile beslenmenin yararları (Çocuk açısından)

Enfeksiyon riskini azaltır Sindirimi kolaydır Alerjilere neden olmaz. Solunum yolu enfeksiyonu ve astım riski azalır Obezite ve diyabet görülme sıklığı azalır Kalp damar hastalığı görülme riski azalır Ani bebek ölümü görülme riskini azaltır Anne bebek ilişkisini güçlendirir Bebeğin zekâ puanının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Emzirmenin yararları (Anne açısından)

Anneye duyusal tatmin sağlar, Anne bebek yakınlaşmasını artırır, Rahmin eski boyutuna dönmesini sağlar, Meme kanseri ve yumurtalık kanseri gelişmesini önler, Aileye ekonomik kolaylık sağlar.

WHO ve UNICEF Önerisi